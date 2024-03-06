Galatasaray’dan yeni başarı! Son 35 yılın en az gol yiyen takımı oldu

Ayrıca Galatasaray'ın bu başarısında savunma hattındaki Victor Nelsson ile Davinson Sanchez ikilisinin de etkisi görülüyor. G.Saray, bu ikiliyle çıktığı 8 lig maçının 8'ini de kazandı. Cimbom, ayrıca ligdeki son 5 maçında 10 gol atarken, kalesinde sadece 1 gole engel olamadı.

HEDEF 24. ŞAMPİYONLUK

Geçen sezon ligi zirvede bitiren Galatasaray, tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon da ipi göğüsleyerek 24. zaferini ilan etmek istiyor.

EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ

Taraftarları önünde oynadığı 14 maçın 14'ünü de kazanan Galatasaray, 34 gol attı ve 10 gol yedi. Ligde 28. hafta itibarıyla en iyi iç saha takımı olan Cimbom, deplasmanda ise 33 puan ile en iyi ikinci dış saha takımı durumunda bulunuyor.

GALATASARAY YİNE FAVORİ

Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 10 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Cimbom'a 1.61 oran verildi. Hatayspor'u deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe'nin oranı ise 1.86 olarak duyuruldu. TEK RAKİBİ INTER!

UEFA'nın ülke sıralaması dikkate alındığında ilk 10 ligde en iyi savunma yapan ikinci takım Galatasaray oldu. Real Madrid, Arsenal, PSG, Bayer Leverkusen gibi Avrupa ekiplerini sollayan Cimbom, maç başına 0.53 gol yedi. İtalya'da 27 maçta 13 gol yiyen Inter, 0.48 ile Galatasaray'dan daha iyi ortalamaya sahip tek takım olmayı başardı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN