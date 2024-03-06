Galatasaray’dan yeni başarı! Son 35 yılın en az gol yiyen takımı oldu

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray, savunma hattındaki başarılı görüntüsüyle de beğeni toplamaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, 28. haftalar itibarıyla önemli bir başarıya imza attı.
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluktan başka bir sonuç düşünmeyen Galatasaray, savunma hattındaki başarılı görüntüsüyle de beğeni toplamaya devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, 28. haftalar itibarıyla önemli bir başarıya imza attı.
SADECE 15 GOLE MANI OLAMADI
Okan Buruk yönetimindeki Sarı-Kırmızılılar, ligde 28 haftalık periyot değerlendirmeye alındığında son 35 yılın en iyi takımı olmayı bildi. Söz konusu süreçte Galatasaray, Hatay ve Samsun'dan 2'şer gol yerken, Başakşehir, Ankaragücü, Beşiktaş, Kasımpaşa, Adana Demirspor, Sivasspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK ve Antalyaspor'dan ise 1'er gol yedi.
MILE'IN REKORUNA YAKLAŞTI
Türkiye Ligi'nde en son 1988-1989 sezonunda Gordon Milne yönetimindeki Beşiktaş, 28. haftalar itibarıyla kalesinde yalnızca 13 gol görmüştü. Okan Buruk'un ekibi, Milne yönetimindeki ezeli rakiplerinin bu rekoruna en yakın takım olarak göz çarptı.
Ayrıca Galatasaray'ın bu başarısında savunma hattındaki Victor Nelsson ile Davinson Sanchez ikilisinin de etkisi görülüyor. G.Saray, bu ikiliyle çıktığı 8 lig maçının 8'ini de kazandı. Cimbom, ayrıca ligdeki son 5 maçında 10 gol atarken, kalesinde sadece 1 gole engel olamadı.
HEDEF 24. ŞAMPİYONLUK
Geçen sezon ligi zirvede bitiren Galatasaray, tarihindeki 23. şampiyonluğunu kazanmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon da ipi göğüsleyerek 24. zaferini ilan etmek istiyor.
EVİNDE HİÇ YENİLMEDİ
Taraftarları önünde oynadığı 14 maçın 14'ünü de kazanan Galatasaray, 34 gol attı ve 10 gol yedi. Ligde 28. hafta itibarıyla en iyi iç saha takımı olan Cimbom, deplasmanda ise 33 puan ile en iyi ikinci dış saha takımı durumunda bulunuyor.
GALATASARAY YİNE FAVORİ
Süper Lig'de 28. hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları güncellendi. 10 hafta kala zirvedeki yerini koruyan Cimbom'a 1.61 oran verildi. Hatayspor'u deplasmanda 2-0 yenen Fenerbahçe'nin oranı ise 1.86 olarak duyuruldu.
TEK RAKİBİ INTER!
UEFA'nın ülke sıralaması dikkate alındığında ilk 10 ligde en iyi savunma yapan ikinci takım Galatasaray oldu. Real Madrid, Arsenal, PSG, Bayer Leverkusen gibi Avrupa ekiplerini sollayan Cimbom, maç başına 0.53 gol yedi. İtalya'da 27 maçta 13 gol yiyen Inter, 0.48 ile Galatasaray'dan daha iyi ortalamaya sahip tek takım olmayı başardı.