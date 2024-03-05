Arda Güler Galatasaray’a mı transfer oluyor? Flaş gelişmeyi duyurdular

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler, La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olmuştu.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Arda Güler, La Liga ekibi Real Madrid'e transfer olmuştu.
Milli yıldız, Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de katıldığı imza töreninde eflatun-beyazlılarla 6 yıllık sözleşme imzaladı.
DEV RAKAM ÖDENDİ!
Real Madrid, genç futbolcunun transferi için Fenerbahçe ile 20 milyon Euro bonservis bedeli + 10 milyon Euro bonus + sonraki satıştan %20 pay karşılığında anlaşma sağladı.
İspanyol devine transferiyle dünya çapında yankı uyandıran Arda'nın Real Madrid kariyeri istediği gibi başlamadı.
İlk olarak sezon başı kampında sakatlık geçiren 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra yaşadığı üst üste sakatlıklar sonrası ocak ayı başında takıma dahil oldu.
O HAREKET ÇOK KONUŞULDU
Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu, çok konuşulan bir harekete imza attı.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı.
KİRALIK HAMLESİ
Fotomaç'ın haberine göre Arda, Galatasaray'a kiralık olarak gelebilir. Real'de forma şansı bulamayan Arda'yı Milan iki yıllığına kiralamak istiyor.
Ayrıca Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da Arda'yla ilgileniyor.
Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 5 maça çıktı. 19 yaşındaki futbolcu skor katkısı üretemedi.
Arda'nın Real Madrid ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Milli oyuncunun güncel piyasa değeriyse 15 milyon Euro.