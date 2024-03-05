Arda Güler Galatasaray’a mı transfer oluyor? Flaş gelişmeyi duyurdular





İspanyol devine transferiyle dünya çapında yankı uyandıran Arda'nın Real Madrid kariyeri istediği gibi başlamadı.



İlk olarak sezon başı kampında sakatlık geçiren 19 yaşındaki futbolcu, daha sonra yaşadığı üst üste sakatlıklar sonrası ocak ayı başında takıma dahil oldu.

O HAREKET ÇOK KONUŞULDU



Real Madrid'de forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncu, çok konuşulan bir harekete imza attı.



Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası Kerem Aktürkoğlu'nun "İstanbul sarı kırmızı" ve Barış Alper Yılmaz'ın "Şen ola Cimbom, şen ola" paylaşımlarını beğenmesi büyük yankı uyandırdı.





KİRALIK HAMLESİ



Fotomaç'ın haberine göre Arda, Galatasaray'a kiralık olarak gelebilir. Real'de forma şansı bulamayan Arda'yı Milan iki yıllığına kiralamak istiyor.

Ayrıca Borussia Dortmund, Sevilla, Mallorca ve Las Palmas da Arda'yla ilgileniyor.