NBA’de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı! Hidayet Türkoğlu ve Mehmet okuru geride bıraktı

21 yaşındaki Alperen Şengün, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce bir maçta Mehmet Okur 43, Hidayet Türkoğlu 39 sayı kaydetmişti.
Rockets formasıyla 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma, 1 blokluk performans sergileyen milli basketbolcu kariyer rekoru kırarken, takımına bu sezon 27. galibiyeti getirdi.
PERFORMANSIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ
Alperen Şengün, bir maçta en az 45 sayı, 15 ribaunt, 5 top çalma istatistiklerine ulaşan 5. oyuncu oldu.
Daha önce Anthony Davis 2 kez, Joel Embiid, James Harden ve John Drew 1'er kez bu performansı sergilemişti.
Milli basketbolcu ayrıca 21 yıl 224 günle, 5 oyuncu arasında bunu başaran en genç isim olarak tarihe geçti.
Rockets'ta Jalen Green 23 sayı, 3 asist, Fred VanVleet 21 sayı, 10 asist, Cam Whitmore 19 sayı, 8 ribauntla oynadı.
Spurs'te ise Devin Vassell 22 sayı, 8 ribaunt, Malachi Branham 20 sayı, Keldon Johnson 18 sayı, 6 ribauntla salondan ayrıldı.