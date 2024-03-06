NBA’de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı! Hidayet Türkoğlu ve Mehmet okuru geride bıraktı

21 yaşındaki Alperen Şengün , NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce bir maçta Mehmet Okur 43, Hidayet Türkoğlu 39 sayı kaydetmişti.





Daha önce Anthony Davis 2 kez, Joel Embiid, James Harden ve John Drew 1'er kez bu performansı sergilemişti.



Milli basketbolcu ayrıca 21 yıl 224 günle, 5 oyuncu arasında bunu başaran en genç isim olarak tarihe geçti.



Rockets'ta Jalen Green 23 sayı, 3 asist, Fred VanVleet 21 sayı, 10 asist, Cam Whitmore 19 sayı, 8 ribauntla oynadı.



Spurs'te ise Devin Vassell 22 sayı, 8 ribaunt, Malachi Branham 20 sayı, Keldon Johnson 18 sayı, 6 ribauntla salondan ayrıldı.