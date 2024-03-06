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NBA'de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı! Hidayet Türkoğlu ve Mehmet okuru geride bıraktı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets'ın San Antonio Spurs'ü 114-101 yendiği maçta Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı.

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Giriş Tarihi 06 Mart 2024, 10:10 Güncelleme 06 Mart 2024, 10:10
NBA’de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı! Hidayet Türkoğlu ve Mehmet okuru geride bıraktı

21 yaşındaki Alperen Şengün, NBA'de bir maçta en çok sayı atan Türk basketbolcu olarak tarihe geçti. Daha önce bir maçta Mehmet Okur 43, Hidayet Türkoğlu 39 sayı kaydetmişti.

Rockets formasıyla 45 sayı, 16 ribaunt, 3 asist, 5 top çalma, 1 blokluk performans sergileyen milli basketbolcu kariyer rekoru kırarken, takımına bu sezon 27. galibiyeti getirdi.



PERFORMANSIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ
Alperen Şengün, bir maçta en az 45 sayı, 15 ribaunt, 5 top çalma istatistiklerine ulaşan 5. oyuncu oldu.



Daha önce Anthony Davis 2 kez, Joel Embiid, James Harden ve John Drew 1'er kez bu performansı sergilemişti.

Milli basketbolcu ayrıca 21 yıl 224 günle, 5 oyuncu arasında bunu başaran en genç isim olarak tarihe geçti.

Rockets'ta Jalen Green 23 sayı, 3 asist, Fred VanVleet 21 sayı, 10 asist, Cam Whitmore 19 sayı, 8 ribauntla oynadı.

Spurs'te ise Devin Vassell 22 sayı, 8 ribaunt, Malachi Branham 20 sayı, Keldon Johnson 18 sayı, 6 ribauntla salondan ayrıldı.




CELTİCS'İ CAVALİERS DURDURDU
Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'i 105-104 yenen Cleveland Cavaliers, rakibinin 11 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Dean Wade'in 23 sayı, 8 ribauntla oynadığı Cavaliers'ta, Darius Garland 16 sayı, 11 asist, Jarrett Allen 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Celtics'te ise Jayson Tatum 26 sayı, 13 ribaunt, Kristaps Porzingis 24 sayı, 9 ribaunt, Jaylen Brown 21 sayıyla mücadele etti.



SONUÇLAR
Charlotte Hornets-Orlando Magic: 89-101

Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 98-139

Miami Heat-Detroit Pistons: 118-110

Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 105-104

Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers: 112-107

New York Knicks-Atlanta Hawks: 100-116

Houston Rockets-San Antonio Spurs: 114-101

Dallas Mavericks-Indiana Pacers: 120-137

Denver Nuggets-Phoenix Suns: 107-117 (Uzatmada)

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