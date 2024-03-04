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Sergio Oliveira'dan Okan Buruk'a şok hareket! İşte kadro dışı kalma sebebi

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı. Mücadele öncesinde sarı kırmızılılarda şok bir gelişme yaşandı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Fatih Karagümrük maçının ardından Sergio Oliveira'nın kadro dışı bırakıldığı öğrenildi. Bu kararın nedeni de ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 16:52 Güncelleme 04 Mart 2024, 16:52
Sergio Oliveira’dan Okan Buruk’a şok hareket! İşte kadro dışı kalma sebebi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile Sergio Oliveira arasında yaşanan krizin perde arkası aydınlandı.



Sarı kırmızılılar, VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası maçının ilk 45 dakikasını 1-0 geride kapattı. Okan Buruk, ikinci yarıya başlarken iki oyuncu değişikliği yaptı. Tete ile birlikte Sergio Oliveira da kenara geldi.


OKAN BURUK NE DEDİ?

Okan Buruk, Beşiktaş derbisi sonrasında kendisine sorulan "Sergio Oliveira kalan 10 maçta var mı, yok mu?" sorusuna, "Performansa bağlı. Bu maçta kadroda düşünmedim. Kadrodaki her oyuncuyu kullanabiliriz. Aidiyetlerine ve katkılarına bakacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız." cevabını verdi.



OKAN BURUK ELİNİ UZATTI OLIVEIRA SIKMADI

Spor Gecesi'nin haberine göre; Mücadelenin 2-0 sona ermesinin ardından Okan Buruk, soyunma odasında tek tek tüm futbolcularının elini sıkarak teselli etti. Sıra Sergio Oliveira'ya da geldi ve Okan Buruk elini uzattı. Ancak, Portekizli oyuncu Okan Buruk'un uzattığı eli sıkmak istemedi.



"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI!"

Sergio Oliveira, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti. Okan Buruk ile arasında bir süre İtalyanca tartışma yaşandı.



ANTRENMANLARA BİLE ALMADI

Bu olayın ardından Okan Buruk, Sergio Oliveira'yı Beşiktaş ile oynanan maçtan önceki hiçbir antrenmana almadı ve kadro dışı bıraktı.



KESİN KARARI YÖNETİM VERECEK

Sergio Oliveira ile ilgili kesin kararın Galatasaray yönetimi tarafından önümüzdeki günlerde verileceği öğrenildi.

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