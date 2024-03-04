Sergio Oliveira’dan Okan Buruk’a şok hareket! İşte kadro dışı kalma sebebi





OKAN BURUK ELİNİ UZATTI OLIVEIRA SIKMADI



Spor Gecesi'nin haberine göre; Mücadelenin 2-0 sona ermesinin ardından Okan Buruk, soyunma odasında tek tek tüm futbolcularının elini sıkarak teselli etti. Sıra Sergio Oliveira'ya da geldi ve Okan Buruk elini uzattı. Ancak, Portekizli oyuncu Okan Buruk'un uzattığı eli sıkmak istemedi.





"BANA SAYGISIZLIK YAPILDI!"



Sergio Oliveira, kendisine saygısızlık yapıldığını belirtti. Okan Buruk ile arasında bir süre İtalyanca tartışma yaşandı.





ANTRENMANLARA BİLE ALMADI



Bu olayın ardından Okan Buruk, Sergio Oliveira'yı Beşiktaş ile oynanan maçtan önceki hiçbir antrenmana almadı ve kadro dışı bıraktı.