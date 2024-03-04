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Can Uzun Türkiye Milli Takımı'nı seçti!

Almanya Bundesliga 2'de gösterdiği performansla dikkat çeken ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Can Uzun'a, Türkiye ve Almanya milli takımlarından davet gelmişti. Can Uzun kararını Ay-Yıldız'dan yana yaptı. İşte detaylar ve genç yıldızın ilk sözleri...

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 12:32 Güncelleme 04 Mart 2024, 12:35
Can Uzun Türkiye Milli Takımı’nı seçti!

Kariyerine Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'de devam eden 18 yaşındaki genç futbolcu Can Uzun, A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan genç forvet, "Kalbimin sesini dinledim" ifadelerine yer verdi.

Can Uzun kararını bu görselle duyurdu.Can Uzun kararını bu görselle duyurdu.

Can Uzun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

Kalbimin sesini dinledim. Böyle bir karar kulüp değiştirmek gibi değil, kalpten gelen bir karar. Milli takımı hissetmeniz gerekiyor. Kalbim ve içgüdülerim Türkiye'nin benim için doğru seçim olduğunu söyledi.

CAN UZUN KİMDİR?

11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'da dünyaya gelen Can Yılmaz Uzun, profesyonel futbol kariyerine Ingolstadt altyapısında başladı. 2019'da Nürnberg altyapısına transfer oldu. Genç yıldız, 2023 yılından bu yana Nürnberg A takımında forma giyiyor. Bu sezon tüm kulvarlarda 23 karşılaşmada görev alan Can Uzun, 15 gol atarken 3 de asist yaptı. Santrfor ve on numara mevkilerinde oynayan Uzun'un güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro...

18 yaşındaki yıldız Can Uzun Milli Takımda! Forma giyeceği maçlar belli oldu18 yaşındaki yıldız Can Uzun Milli Takımda! Forma giyeceği maçlar belli oldu
18 yaşındaki yıldız Can Uzun Milli Takım'da! Forma giyeceği maçlar belli oldu

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