18 yaşındaki yıldız Can Uzun Milli Takım’da! Forma giyeceği maçlar belli oldu

Bundesliga 2. Lig ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve bu sezon gösterdiği performansla Almanya'yı sallayan Can Uzun milli takım tercihini yaptı. 18 yaşındaki golcü, alt yaş kategorilerinde olduğu gibi A Milli Takım tercihini de Türkiye'den yana kullandı. Almanya Futbol Federasyonu'nun da kendilerini seçmesi için yoğun çaba sarf ettiği Can Uzun, geçen günlerde TFF'nin milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop ile bir araya gelmişti. 22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta ise Avusturya ile yapılacak özel maçlara Montella'nın Can Uzun'u aday kadroya çağırması bekleniyor.

LİGDE 2 MAÇ DAHA VAR

Süper Lig'de bugün 2 maç daha oynanacak. Saat 13.30'da Başakşehir, Samsunspor'u konuk edecek. Aynı saatte Pendikspor evinde Konya ile kozlarını paylaşacak. İki karşılaşma da beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak.

ALTAY ADIM ADIM DÜŞÜYOR

Trendyol 1. Lig'de bitime 9 hafta kala maç fazlasıyla kümede kalma barajının 8 puan gerisinde yer alan Altay sergilediği futbolla ümit vermiyor. Altay cuma günü Ümraniye'ye de 2-0 kaybetmişti.

KARA KARTAL POTADA KAYIP

ING Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Emlakjet deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne 78-70 mağlup oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında da ev sahibi Manisa'nın 40-31 üstünlüğü bulunuyordu.

DİVAN BAŞKANI MAHMUT ÖREN

Trabzonspor'da dün Divan Başkanlığı seçimi yapıldı. Seçime 3 aday katıldı. Mahmut Ören, Hayrettin Hacısalihoğlu ve Emin Kahraman'ın katılıldığı seçimin galibi 613 oyla Mahmut Ören oldu. Hacısalihoğlu 278, Kahraman ise 233 oy aldı. Divan Başkanlığı seçiminde Şenol Güneş de oy kullandı.

MAX VERSTAPPEN KALDIĞI YERDEN

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağı Bahreyn GP'sini, Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı. Son şampiyon Verstappen, mücadeleyi 1 saat 31 dakika 44.742 saniyelik derecesiyle birinci bitirdi. Meksikalı Sergio Perez, takım arkadaşının 22.457 saniye arkasında ikinci, Ferrari'den İspanyol Carlos Sainz ise üçüncü oldu.

DARWİN NUNEZ'DEN HAYAT ÖPÜCÜĞÜ!

Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında son dakika golüyle 1-0 galip geldi. Liverpool, 90+9. dakikada Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez'in attığı golle galibiyete ulaştı. Üst üste 4. galibiyetini alan "Kırmızılar", puanını 63 yaptı ve maç eksiği bulunan Manchester City ile arasındaki farkı 4'e çıkararak liderliğini korudu.

MBAPPE ÇIKTI PSG PUAN KAYBETTİ

Fransa Ligue 1'de 24. hafta maçında PSG, Monaco ile golsüz berabere kaldı: 0-0. PSG Teknik Direktörü Luis Enrique, sezon sonunda takımdan ayrılma kararı alan Kylian Mbappe'yi devre arasında oyundan aldı. Luis Enrique, Nantes ve Rennes maçlarında da Fransız yıldıza az süre vermişti. PSG ligde açık ara lider durumda...

3 YILA 655 MİLYON DOLAR

Süper Lig ve 1. Lig'in yayın hakları için bir kez daha beIN Media Group ile anlaşmaya varıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği'nin ortak hareket ettiği görüşmelerde dün nihai anlaşmaya varıldı. Tarafların yıllık 182 milyon dolardan (KDV dahil 218 milyon 400 bin dolar) 3 sezonluk el sıkıştığı duyuruldu. Tarafların dün ön anlaşmaya imza attığı, 11 Mart 2024 Pazartesi günü ise TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig'in Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanmasına karar verildiği ifade edildi. Yapılan anlaşmadan dolayı kulüplerin mutlu olduğu ifade edildi.

ABOU'YA TEKLİF VAR

Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos'un kararıyla affedilen ve takıma geri dönen Vincent Aboubakar ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Brezilya Ligi ekiplerinden Botafogo'nun Kamerunlu yıldız için Siyah-Beyazlılar'a teklif yaptığı öğrenildi. Hem Beşiktaş hem de Aboubakar'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi. Brezilya'da transfer dönemi 7 Mart'ta sona erecek. Bu tarihe kadar Aboubakar ile ilgili bir gelişmenin yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Yıldız ismin sözleşmesi 2025'te bitecek.

OLAYLI MAÇ EYÜP'ÜN

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Eyüpspor deplasmanda Bodrum'u Fredy'nin 12. dakikada attığı golle golüyle 1-0 yendi. Maça yaşanan olaylar damga vurdu. Hakeme itiraz eden Bodrum'un hocası İsmet Taşdemir ilk yarıda kırmızı kartla oyundan atıldı. 4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Daha sonra sahaya atılan cisimler Eyüpspor'lu Uğur Demirok ve teknik direktör Arda Turan'a isabet etti. Demirok hastaneye kaldırıldı. Bodrum'da Kenan, Eyüp'te de Arda Turan ve Caner kırmızı kart gördü. İki kulübün başkanı ilk yarıda sahaya girip gerginliği yatıştırmaya çalıştı. Oyun bu yüzden 15 dakika durdu.

SAKARYA'DAN KRİTİK ZAFER

Trendyol 1. Lig'de ilk iki sırayı hedefleyen Sakaryaspor konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Tatangalar, 55. dakikada Rajko Rotman'ın golüyle 1-0 öne geçti. 90+7. dakikada Yonathan Del Valle skoru belirledi: 2-0. Ev sahibinde 90+9'da Burak Süleyman, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Sakaryaspor bu galibiyetle 43 puanı çıktı ve 4. sıraya tırmandı.

ANKARAGÜCÜ 1 PUANA RAZI

Süper Lig'in 28. haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Ankaragücü rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk yarının duraklama dakikalarında A. Gücü kalecisi Ertaç Özbir kırmızı kart gördü. 45+7'de Loshaj konuk takımı öne geçirdi. 53'te Bassogog attığı golle skoru eşitledi ve takımına 1 puanı getirdi.

RİZE'DEN KAYSERİ'YE 3'LÜK

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen Rizespor evinde Kayserispor'u ikinci yarıda attığı 3 golle yendi. 62. dakikada serbest vuruştan Jonjo Shelvey topu ağlara yolladı: 1-0. 81. dakikada Taha Şahin'in ortasında Altin Zeqiri yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. 90'da Varesanovic son sözü söyledi: 3-0.

ÇİZME'DEN BECAO'YA 10 MİLYON EURO

Bu sezon Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra etkili bir performans sergileyen Rodrigo Becao, İsmail Kartal'ın da ilk 11'de vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 28 yaşındaki Brezilyalı futbolcuya İtalyan kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Sambacı için son olarak Serie A ekiplerinden Fiorentina'nın talip olduğu öğrenildi. Floransa ekibinin, daha önce Çizme'de Udinese formasını da terleten futbolcu için sezon sonunda teklif yapmayı düşündüğü gelen haberler arasında. Fiorentina'nın, Becao için 10 milyon Euro gibi bir bütçe ayırmayı düşündüğü ifade edildi. 1.91 boyundaki Becao'nun Kanarya ile kontartı 2028'de sona erecek.

BERKAY İÇİN YENİ HAMLE

Galatasaray, Alman Ligi ekiplerinden Freiburg forması giyen Berkay Yılmaz için sezon sonunda oyuncunun kulübüne yeni bir teklif yapma kararı aldı. Devre arasında anlaşmaya varılan yıldız futbolcu Berkay Yılmaz, da Galatasaray'ı yapacağı görüşmeyi bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, sol bek mevkisinde Derrick Köhn-Berkay Yılmaz rotasyonu yapmak istiyor. Gelecek sezonun planlamasının bu kapsamda yapıldığı belirtildi... Piyasa değeri 250 bin Euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Berkay Yılmaz, bu sezon takımında 9 maça çıktı, 592 dakika süre alırken 1 gol attı, 3 asist yaptı. Kariyerinde 47 karşılaşmada boy gösteren genç yetenek, 6 gol atarken 5 de asist yaptı.

LİGDE 3.5 AYDIR KAYBETMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 15 maçta kaybetmezken, son 8 maçından da sahadan galip ayrıldı. Bu süreçte; Alanya, Pendik, Adana Demirspor, Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep, Samsun, Başakşehir, Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarını kazanan Cimbom, Fenerbahçe ve Sivas ile de berabere kaldı.

BABEL: HER ŞEY OLABİLİR

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi öncesi Ryan Babel konuştu. Hollandalı futbolcu, oynadığı derbilerden unutamadığını açıkladı. Babel, "Derbi maçları her zaman özeldir ancak tarihe bakarsak Galatasaray'ın Beşiktaş'ı deplasmanda uzun zamandır mağlup edemediğini biliyorum. İstatistikler Beşiktaş lehine duruyor çünkü Beşiktaş evinde oynuyor. Normalde her iki takıma bakarsanız Galatasaray şu an daha iyi. Fakat her şey olabilir" dedi.

CİMBOM'DA SARI ALARM!

G.Saray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar'da Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.