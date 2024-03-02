SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'ye dünya yıldızı! Anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde de yoğun mesai harcıyor. Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde renklerine bağlamak için uğraştığı o isimle sezon sonu için anlaşmaya vardı. Dünyaca ünlü yıldız, Leonardo Bonucci yerine kadroya dahil edilecek. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 14:50 Güncelleme 02 Mart 2024, 14:50
Fenerbahçe’ye dünya yıldızı! Anlaşma tamam

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 9 yıllık süren şampiyonluk hasretine bu sene son verip ipi göğüslemek istiyor.



UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupaya veda etti.



TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan bir sonraki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

Devre arası transfer dönemini dolu geçiren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic gibi deneyimli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.



STEFAN SAVIC'LE ANLAŞMA TAMAM!

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Karadağlı stoper Stefan Savic ile sezon sonu için her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.



Karadağlı stoperin Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mevcut yönetimin kalması durumunda oyuncu sezon sonu kadroya katılacak.



Çağlar Söyüncü ile Bonucci ile yarım sezonluk anlaşma sağlanmış olması, Becao'nun da sakatlıktan hala tam olarak dönememesi Fenerbahçe'yi böyle bir hamleye ittiği ifade edildi.



MADRID EFSANESİ!

33 yaşında ve 1.87 boyunda olan Savic 73 kez Karadağ Milli Takım formasını giydi. 2015'den bu yana Atletico Madrid'de forma giyiyor ve istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.



Stefan Savic'in ismi ocak ayında sıkça gündeme gelmiş ancak Atletico Madrid'in bonservis ücreti istemesi nedeniyle sözleşme imzalanamamıştı.

İrfan Cana müthiş zam: Fenerbahçe milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyorİrfan Cana müthiş zam: Fenerbahçe milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
İrfan Can'a müthiş zam: Fenerbahçe milli futbolcu ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor
Fenerbahçeye 10 milyon euro gelir!Fenerbahçeye 10 milyon euro gelir!
Fenerbahçe'ye 10 milyon euro gelir!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan Antalya Şehir Hastanesi’nin resmi açılışını gerçekleştirecek
CHP’deki kriz vefa gecesine yansıdı! Kemal Kılıçdaroğlu yine yok
Türk Telekom
Başkan Erdoğan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani’yi kabul etti! Terör örgütü PKK’ya karşı ortak mücadele mesajı
Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’ndan bağımsız aday Serdar Türker’e rüşvet teklifi: Adaylıktan çekil, sana makam ve mevki verelim!
İsmail Kartal’dan Fred kararı! İşte Fenerbahçe’nin Hatayspor maçı 11’i
FETÖ’cü profesör Salih Zoroğlu’nun yargılanmasına devam edildi | Mağdur çocuk konuştu: Babamı şikayet edip kutlama yaptılar
EMEKLİYE 3 BİN TL BAYRAM İKRAMİYESİ | Teklif TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! İlk ödeme ne zaman yapılacak? Kimler, nasıl yararlanacak?
Başkan Erdoğan talimat verdi! Cumhur’un İttifakı’nın Trakya’da hedefi 3’te 3! Başkan adaylarına sahada büyük ilgi
Ramazan öncesi fırsatçılar hortladı: Bahanelere sığınıp fiyatları artırıyorlar! Halkın cebine göz dikenlere göz açtırılmayacak
Dışişleri Bakanlığı’ndan katil İsrail’e çok sert tepki: Katliama son vermek zorundadır
Primi az olana emeklilik formülü: SSK ve Bağ-Kur’lular dikkat! Aylık nasıl bağlanıyor? 10-12.5-15 yıl çalışanlar için...
CHP’li isimlerden Kandil’e selam çakan çakana! CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi adayı Cemil Tugay: DEM ile ittifak yapmamıza kimse karışamaz
Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu: Bay Kibir Reklamoğlu: Sor bakalım niye yapmadım
CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail yardım bekleyen sivilleri vurduğunu reddetti! İsrail basını itiraf etti: İnandırıcı değil
SON DAKİKA