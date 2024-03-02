Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 9 yıllık süren şampiyonluk hasretine bu sene son verip ipi göğüslemek istiyor.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 9 yıllık süren şampiyonluk hasretine bu sene son verip ipi göğüslemek istiyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna devam eden sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenilerek kupaya veda etti.
TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Öte yandan bir sonraki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.
Devre arası transfer dönemini dolu geçiren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic gibi deneyimli isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirmişti.
STEFAN SAVIC'LE ANLAŞMA TAMAM!
Fenerbahçe'nin ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Karadağlı stoper Stefan Savic ile sezon sonu için her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi.
Karadağlı stoperin Atletico Madrid ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Mevcut yönetimin kalması durumunda oyuncu sezon sonu kadroya katılacak.
Çağlar Söyüncü ile Bonucci ile yarım sezonluk anlaşma sağlanmış olması, Becao'nun da sakatlıktan hala tam olarak dönememesi Fenerbahçe'yi böyle bir hamleye ittiği ifade edildi.
MADRID EFSANESİ!
33 yaşında ve 1.87 boyunda olan Savic 73 kez Karadağ Milli Takım formasını giydi. 2015'den bu yana Atletico Madrid'de forma giyiyor ve istikrarlı yapısı ile dikkat çekiyor.
Stefan Savic'in ismi ocak ayında sıkça gündeme gelmiş ancak Atletico Madrid'in bonservis ücreti istemesi nedeniyle sözleşme imzalanamamıştı.