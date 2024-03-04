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Trabzonspor'un 3 maçlık serisi Alanya'da son buldu!

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı sona eriyor. Kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu. Bordo mavililerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılıp Beşiktaş'ın kaybettiği haftada 3.'lük için avantaj sağlamaktı. Zorlu maçı Alanyaspor 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

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Giriş Tarihi 04 Mart 2024, 19:02 Güncelleme 04 Mart 2024, 22:26
Trabzonspor’un 3 maçlık serisi Alanya’da son buldu!

Süper Lig'de 28. hafta heyecanı sona eriyor. Kapanış maçında Trabzonspor deplasmanda Alanyaspor'un konuğu oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Balkovec'in yerden çevirdiği ortada, kaleci Uğurcan Çakır'ın sektirdiği topu ceza sahası içerisinde iyi takip eden Oğuz Aydın'ın vuruşunda top filelere gitti: 1-0

10. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Visca'nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Trezeguet'in sert şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

29. dakikada Trabzonspor'un merkezden gelişen atağında Meunier'in savunma arkasına gönderdiği pasla buluşan Bardhi'nin yerden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu kornere çeldi.

38. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Çakır kullandığı kale atışında topu savunma oyuncusu Denswil'e attı. Pozisyonu iyi sezen Oğuz Aydın araya girerek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

45+1. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Yusuf Özdemir'in yerden çevirdiği ortada arka direkte topla buluşan Oğuz Aydın'ın vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

45+5. dakikada merkezden gelişen Trabzonspor atağında Meunier'in ortasında, topa iyi yükselen Enis Destan'ın kafa vuruşunu kaleci Ertuğrul Taşkıran güçlükle kornere çeldi.

Maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaştı. Zorlu maçı Alanyaspor 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 8. ve 38. dakikada Oğuz Aydın ve 76. dakikada Efecan Karaca kaydetti.

Trabzonspor'un tek golü ise 90+6. dakikada Nicolas Pepe'den geldi.

Bu skorla birlikte Alanyaspor, puanını 33'e çıkarırken, Trabzonspor 46 puanda kaldı.

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