Transferi engellendi! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy gerçeği





Siyah-beyazlı kulübün 18 yaşındaki yıldızı, büyük potansiyeliyle şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırpıyor. Semih'le ilgilenen kulüpler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış durumda.





Bundesliga ekibi Leipzig, Dortmund ve Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes, Semih Kılıçsoy için somut bir adım attı.



İki kulübün temsilcileri, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı Süper Lig maçına gözlemci gönderdi. Fransızların ve Almanların sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor. Usta yazarlar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi: Kazanırsa yüzde 51 şampiyon Usta yazarlar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi: Kazanırsa yüzde 51 şampiyon Beşiktaş'ın, A Millî Takım'a da göz kırpan genç yıldızının bonservis bedelini geçtiğimiz günlerde belirlediği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulübün Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro isteyeceği ortaya çıktı.





MONTELLA ONU TAKİP EDİYOR



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Semih Kılıçsoy hakkında fikir aldığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Semih'i takip ettiğini söyledi. 18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım." dedi.





FLAŞ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!



Öte yandan Beşiktaş'ın genç golcüsüyle ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u sezon başında kiralık olarak göndermeyi düşündü.