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Transferi engellendi! Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy gerçeği

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy bu sezonki performansıyla patlama yaptı. Sözleşme yenilemesinin ardından bulduğu şansları çok iyi değerlendiren genç hücum oyuncusu, takımın en önemli isimlerinden biri haline geldi. Transferin de gözdesi konumunda olan Semih Kılıçsoy, Avrupa takımlarının yakın takibine girdi. Birçok önemli takım tarafından izlenen golcü oyuncu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 14:18 Güncelleme 02 Mart 2024, 14:33
Transferi engellendi! Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy gerçeği

Süper Lig'in 28. haftasında kritik derbide ezeli rakibini ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, mutlak galibiyet peşinde.



GOL KOZU SEMİH KILIÇSOY OLACAK

Beşiktaş'ın derbideki en büyük kozu Semih Kılıçsoy olacak. Genç yıldız oyuncu bu sezon attığı gollerle takımının skor yükünü çekmeye devam ediyor.

Attığı gollerle dikkat çeken Semih, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 24 maçta forma giydi. Yıldız golcü, 24 maçta toplam 10 gol atıp 1 asistlik katkı verdi.



Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un gol sevinci yaşadığı 7 karşılaşmasının 6'sından galip ayrılırken, sadece Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetti. Ayrıca söz konusu 6 müsabakanın 5'inde de ilk goller genç futbolcudan geldi.



Siyah-beyazlı kulübün 18 yaşındaki yıldızı, büyük potansiyeliyle şimdiden Avrupa'nın dev kulüplerine göz kırpıyor. Semih'le ilgilenen kulüpler de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamış durumda.



Bundesliga ekibi Leipzig, Dortmund ve Fransa Ligue 1 temsilcisi Rennes, Semih Kılıçsoy için somut bir adım attı.

İki kulübün temsilcileri, Beşiktaş'ın İstanbulspor ile oynadığı Süper Lig maçına gözlemci gönderdi. Fransızların ve Almanların sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalması bekleniyor.

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Beşiktaş'ın, A Millî Takım'a da göz kırpan genç yıldızının bonservis bedelini geçtiğimiz günlerde belirlediği iddia edilmişti. Siyah-beyazlı kulübün Semih Kılıçsoy için 50 milyon euro isteyeceği ortaya çıktı.



MONTELLA ONU TAKİP EDİYOR

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Semih Kılıçsoy hakkında fikir aldığını söyleyen Feyyaz Uçar, "Semih'i takip ettiğini söyledi. 18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım." dedi.



FLAŞ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI!

Öte yandan Beşiktaş'ın genç golcüsüyle ilgili çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'u sezon başında kiralık olarak göndermeyi düşündü.



KİRALIK TRANSFERİ SON ANDA ENGELLENDİ

Semih Kılıçsoy'un sezon başında kiralık olarak gitmek üzere olduğu ve bu transferin son anda engellendiği gelen bilgiler arasında.

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