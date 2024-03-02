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Galatasaray'da Zaha krizi! Takım içinden tepki var

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da tek hedef Süper Lig kaldı. Sparta Prag'a elenerek Avrupa Ligi'ne, Fatih Karagümrük'e yenilerek ise Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden sarı kırmızılılar tüm odağını lige verecek. Aslan'da bu maçlarda performansıyla tepki çeken isim ise Zaha oldu. Yıldız futbolcuya takım içinden de tepki geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Mart 2024, 16:08 Güncelleme 02 Mart 2024, 16:08
Galatasaray’da Zaha krizi! Takım içinden tepki var

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Sparta Prag'a elenerek Avrupa defterini kapatan Galatasaray bu hüsranın üzerinden henüz 1 hafta geçmeden Karagümrük'e mağlup olarak Ziraat Türkiye Kupası'na da veda etti.



1 hafta içinde 2 kupadan elenerek hüsrana uğrayan sarı-kırmızılı camiada en çok tartışılan isim Fildişili futbolcu Wilfried Zaha oldu.

Özellikle Mauro Icardi'nin ve Mertens'in olmadığı bir maçta yıldızlaşması beklenenen Zaha, beklentilerin çok altında kaldı. 31 yaşındaki oyuncu, sahada kaldığı 82 dakika boyunca isteksiz görüntüsü ile dikkat çekti.



KULÜP İÇİNDEN TEPKİ VAR!

Hürriyet'in haberine göre; İkili mücadelelere girmeyen Zaha'nın bu futboluna camiadan da kulüp içinden de tepki var.

Özellikle teknik direktör Okan Buruk'un ligdeki Antalya maçının ardından Zaha ile ilgili "Sonradan oyuna girdiğinde motive olamıyor, 11'de başlamak istiyor" sözlerinin ardından Fildişili futbolcunun "Bu saygısızlık karşısında gülmekten kendimi alamıyorum" paylaşımı tartışma yaratmıştı.



Ancak Buruk bu sözleri sarf ettikten sadece 3 gün sonra kupadaki Karagümrük mücadelesinde Fildişi Sahilli futbolcuyu direkt sahaya sürdü.

Zaha ise takımı turnuvaya çeyrek finalde veda ederken etkisiz görüntüsüyle geceye damga vurdu.



TAKIM İÇİNDEKİ TAVRIYLA TEPKİ ÇEKİYOR!

Zaha ile ilgili eleştirilen bir diğer konu da takım içindeki tavrı. Kendini takımın asıl yıldızı olarak gördüğü ifade edilen Fildişili oyuncunun buna karşın Galatasaray'ı, arkadaşlarını sahiplenmiş bir görüntü çizmediği belirtiliyor.



Yüksek egolu bir oyuncu olduğu belirtilen Zaha'nın teknik direktör Okan Buruk başta olmak üzere ne Icardi'yi ne Mertens'i ne de Kerem Aktürkoğlu'nu sosyal medyadan takip etmiyor olması da kendisini takımdan farklı bir yere konumlandırdığı şeklinde yorumlanıyor.

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