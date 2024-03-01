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Fenerbahçe'ye dost kazığı! Jorge Jesus o yıldızı istiyor

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen sarı lacivertliler, bir yandan gelecek sezonun planlamasını da yapıyor. Kanarya'ya bu doğrultuda kötü bir haber geldi. Arap basınına yansıyan haberlerde Jorge Jesus'un Fenerbahçeli yıldıza talip olduğu yazıldı. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 11:12 Güncelleme 01 Mart 2024, 11:12
Fenerbahçe’ye dost kazığı! Jorge Jesus o yıldızı istiyor
Fenerbahçe uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor. Kanarya bu doğrultuda kadrosuna pek çok yıldız ismi transfer etmişti.


Sarı-lacivertlilerde yapılan transferlerden bazıları geçer not alamazken bazıları gösterdikleri performansla kısa süre içerisinde taraftarların büyük sevgisini kazandı. Bu futbolculardan birisi de Edin Dzeko.


Boşnak yıldız büyük umutlarla transfer olduğu Kanarya'da beklentileri boşa çıkarmadı ve gol yollarında yaptığı katkılarla taraftarlardan büyük alkış aldı.


ARAP BASINI DUYURDU

Son olarak futbolcuyla ilgili ortaya çıkan haberler, Fenerbahçe camiasını endişelendirdi. Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko ile ilgili Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.


Bu sezon gösterdiği performansla ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Boşnak oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atacağı vurgulandı.


Haberde; Al-Hilal'in Dzeko'yu sezon başında da istediği hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz basını, bu yönde bir iddiada bulunmuş ve Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki oyuncunun yerine Arsenal'den Nketiah'ı istediğini ileri sürmüştü.



Bu sezon tüm kulvarlarda attığı gollerle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olan Edin Dzeko'nun Al-Hilal'e 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği de Arap basını tarafından vurgulandı.



BU SEZON 22 GOL

37 yaşındaki Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi ve Konferans Ligi Elemeleri'nde Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.
Boşnak oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 22 gol attı.

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