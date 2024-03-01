



ARAP BASINI DUYURDU



Son olarak futbolcuyla ilgili ortaya çıkan haberler, Fenerbahçe camiasını endişelendirdi. Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı

Son olarak futbolcuyla ilgili ortaya çıkan haberler, Fenerbahçe camiasını endişelendirdi. Fenerbahçe'nin sezon başında Inter'den kadrosuna kattığı Edin Dzeko ile ilgili Arap basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.





Bu sezon gösterdiği performansla ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Boşnak oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atacağı vurgulandı.

Bu sezon gösterdiği performansla ve attığı gollerle taraftarların gönlüne taht kuran Boşnak oyuncunun sezon sonunda sarı-lacivertlilerden ayrılacağı ve Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'e imza atacağı vurgulandı.





Haberde; Al-Hilal'in Dzeko'yu sezon başında da istediği hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz basını, bu yönde bir iddiada bulunmuş ve Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki oyuncunun yerine Arsenal'den Nketiah'ı istediğini ileri sürmüştü.

Haberde; Al-Hilal'in Dzeko'yu sezon başında da istediği hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz basını, bu yönde bir iddiada bulunmuş ve Fenerbahçe'nin 37 yaşındaki oyuncunun yerine Arsenal'den Nketiah'ı istediğini ileri sürmüştü.





Bu sezon tüm kulvarlarda attığı gollerle sarı-lacivertlilerin en skorer ismi olan Edin Dzeko'nun Al-Hilal'e 2 yıllık sözleşme imzalayabileceği de Arap basını tarafından vurgulandı.





BU SEZON 22 GOL 37 yaşındaki Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig, Türkiye Kupası, Konferans Ligi ve Konferans Ligi Elemeleri'nde Fenerbahçe formasıyla 32 maça çıktı.

Boşnak oyuncu, bu sezon tüm kulvarlarda 22 gol attı.