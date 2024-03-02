Usta yazarlar Beşiktaş - Galatasaray derbisini değerlendirdi: Kazanırsa yüzde 51 şampiyon

Süper Lig'de son yılların en heyecanlı derbilerinden birine tanıklık edeceğiz. Son 1 haftada hem Avrupa hem de kupaya veda eden Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak.
Süper Lig'de son yılların en heyecanlı derbilerinden birine tanıklık edeceğiz. Son 1 haftada hem Avrupa hem de kupaya veda eden Galatasaray şampiyonluk yarışında kritik bir maça çıkacak.
Portekizli teknik adam Fernando Santos ile çıkışa geçen Beşiktaş ise evinde kazanarak taraftarına derbi zaferi yaşatmak istiyor. Dev derbiyi masaya yatırdık. Usta yazarlara sorduk ve birbirinden çarpıcı yanıtlar aldık.
Evren Turhan, Beşiktaş- Galatasaray derbisi ile ilgili, "Galatasaray bu sezonun en önemli maçına çıkıyor. Galatasaray bu maçı kazanırsa yüzde 51 şampiyon diyebiliriz" ifadelerini kullandı. Oktay Derelioğlu ise, "Derbide favori Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar için şeref ve haysiyet maçı olacaktır" diye konuştu.
KARTAL'IN KOZLARI
Beşiktaş son haftalarda müthiş bir form yakalayan Semih Kılıçsoy ve derbilerin tecrübeli ismi Cenk Tosun'a güveniyor. Fernando Santos'un Galatasaray'a karşı Cenk'i solda, Semih'i ise en uçta oynatacağı öğrenildi.
ICARDI'DE SIKINTI VAR!
Derbi öncesi Galatasaray'da Icardi sorunu yaşanıyor. Ağrıları nedeniyle Karagümrük maçında forma giymeyen Arjantinli yıldız dünkü idmana da çıkmadı. Icardi'nin tek antrenmanla Beşiktaş'a karşı oynaması bekleniyor.
KAZANMAK ZORUNDA
Galatasaray şampiyon olmak istiyorsa Beşiktaş maçından puanlar çıkarmak zorunda. Avrupa'dan ve Türkiye Kupası'ndan elenmek bir büyük takıma yakışmadı. Pahalı kadro özellikle Avrupa'da yola devam etmeyerek transfer mühendisliğinin yargılanmasına yol açtı. Galatasaray'ın artık önünde tek bir kulvar var. Şampiyonluk yarışında tökezlemek istemiyorlarsa Beşiktaş'ı yenmek zorundalar.
LEVENT TÜZEMEN
KARTAL BİR ADIM ÖNDE!
İki takım arasındaki puan farkı bu kadar olmamalıydı. Sezon başından beri Beşiktaş'ta yaşanan yönetim ve teknik direktör değişikleri, takım içi dengelerin bozulması, oyunda ahengin kaybolması Siyah-Beyazlılar'ı yarıştan erken kopardı. Derbide favori olarak gördüğüm takım Beşiktaş... Siyah-Beyazlılar için şeref ve haysiyet maçı olacaktır. Üçüncülüğü kovalayan Beşiktaş sahasında Avrupa'dan ve kupadan elenmiş Galatasaray'ı yenmek isteyecektir. Beşiktaş adına Semih'in ön plana çıkacağını düşünüyorum.
OKTAY DERELİOĞLU
SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI
Galatasaray bu sezonun en önemli maçına çıkıyor. Galatasaray bu maçı kazanırsa yüzde 51 şampiyon diyebiliriz. Puan kaybederse de avantajını kaybetmiş olur. Sonuçta Fenerbahçe, Galatasaray deplasmanına çıkacak. Son 1 haftada 2 kupadan elenmesi Galatasaray'ı etkileyebilir. Okan Buruk'un derbiye kadar takımı toparlayacağını düşünüyorum. Okan hoca teknik direktörlüğünü konuşturacaktır.
EVREN TURHAN
KAYBEDERSE TARTIŞILIR!
Bir takımı favori göstermek için henüz erken. Beşiktaş, Galatasaray'dan daha önce oynadığı ve kazandığı için derbiye moralli hazırlanıyor. Son dönemde de yükselişte. Galatasaray ise kötü bir oyun sonrası elendi. Moral bozukluğunu atması lazım. Okan Buruk'un dünkü kötü performansın nedenlerini analiz edip hafta sonu gerekli hazırlıkları yapması lazım. G.Saray kaybedip Fenerbahçe kazanırsa liderlik el değiştirecek. Bunun sonucunda da yönetim teknik heyet ve futbolcular ciddi şekilde eleştirilecektir.
AHMET AKCAN
AKILLI OLAN ZAFERE UZANIR
Bugünkü Beşiktaş ile bugünkü Galatasaray arasındaki puan farkı bu kadar olmazdı. Galatasaray kupada Karagümrük'e elendi ama ligde ikisinin arasında bayağı bir puan farkı var. Derbilerde puan farkları önemli değildir. İspatı ise Cocu'lu Fenerbahçe'dir. O dönemki Fenerbahçe hiç bir derbiye kaybetmedi. Pazar günkü maç sonucunu kestirebileceğimiz bir maç değil. Belki Galatasaray kadro kalitesi açısından daha güçlü olabilir ama aklıyla oynayan kazanır. Her iki takımın da favori olduğu bir maç aslında.
SERDAR SARIDAĞ
BEŞİKTAŞ ÇELME TAKAR
İki takım arasında bugüne kadar görülmemiş bir makas aralığı oluştu. Derbiye de bu şartlar altında çıkılacak. Galatasaray şampiyonluk için, Beşiktaş ise Santos'la prestij kazanmanın peşinde olacak. Tabii ki kadro derinliği, sezon başından beri ortaya konulan hücum ağırlıklı oyuna baktığımız zaman puan farkının açılması gayet normal. 4-5 hafta önceki Galatasaray'a baktığımızda net favori Sarı-Kırmızılılar derdim ama bugün aynısını söyleyemiyorum. Beşiktaş'ın Galatasaray'a çelme takacağını düşünüyorum.
KARTAL YİĞİT