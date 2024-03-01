İsmail Kartal’dan Becao ve Fred kararı! 11’de olacaklar mı?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılamasında Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan sarı lacivertliler, sürpriz bir şekilde kupaya veda etti. Yoluna 2 kulvarda devam eden İsmail Kartal hafta sonu oynanacak Hatayspor maçına çevrildi.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılamasında Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan sarı lacivertliler, sürpriz bir şekilde kupaya veda etti. Yoluna 2 kulvarda devam eden İsmail Kartal hafta sonu oynanacak Hatayspor maçına çevrildi.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de maçın hazırlıklarını sürüyor.
İRFAN CAN VE KING KADRODA OLMAYACAK!
Fenerbahçe'de sakatlıkları süren İrfan Can Kahveci ve Joshua King forma giyemeyecek.
FRED ANTRENMANIN TAMAMINDA TAKIMLA ÇALIŞTI
Samsunspor maçında sakatlanan ve uzun süredir formasından uzak kalan Fred, geçtiğimiz haftalarda bireysel antrenmanlarını sürdüren Brezilyalı yıldız takımla çalışmalara başladı.
Sakatlığını tamamen atlatan ve Hatayspor maç kadrosuna dahil edilmesi beklenen ancak ilk 11'de başlaması düşük ihtimal görülen Fred, maçın ve zeminin durumuna göre süre alabilir.
STOPER HATTI NASIL OLACAK?
Uzun süredir sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Rodrigo Becao, takımla çalışmalarda yer aldı. Ancak İsmail Kartal'ın Brezilyalı stopere Hatayspor'a karşı 11'de şans vermesi beklenmiyor.
Oosterwolde'nin stoper performansından memnun olan İsmail Kartal, Çağlar'ın yanında Hollandalı savunma oyuncusuna görev verecek.
İşte İsmail Kartal'ın Hatayspor maçı 11'i;
Livakovic, Osayi, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Cengiz, Dzeko.