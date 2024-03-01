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Fenerbahçe'ye 10 milyon euro gelir!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Devre arası transfer döneminde birçok oyuncusuyla yolları ayıran sarı lacivertliler, Samet Akaydin'i Panathianikos'a, Umut Nayir'i Pendikspor'a, Miguel Crespo'yu Rayo Vallecano'ya ve Lincoln Henrique'yi Bragantino kiralamıştı. Sezon sonunda sarı lacivertlilere iki isimden 10 milyon euro gelecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Mart 2024, 15:23 Güncelleme 01 Mart 2024, 15:28
Fenerbahçe’ye 10 milyon euro gelir!

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yabancı sayısını azaltmak için göndermek zorunda kaldığı Miguel Crespo ile Lincoln Henrique geri dönmeyecek.



Sabah'ta yer alan habere göre iki oyuncunun performansından memnun kalan yeni kulüpleri, sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu devreye sokacak.



Zajc ikna edilemediği için İspanya ekibi Rayo Vallecano'ya gönderilen Crespo, forma giydiği 4 maçta ortaya koyduğu performansla teknik heyetin güvenini kazandı.

Sözleşme gereği ödenecek 4 milyon euro'luk ücretin yüzde 20'si oyuncuyu yetiştiren Estoril kulübüne gidecek.



LINCOLN BREZİLYA'DA GÖZE GİRDİ

Ryan Kent takımdan ayrılmak istemediği için Lincoln Henrique'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı oyuncunun sözleşmesine 6 milyon euro satın alma opsiyonu yazmıştı.



Yeni kulübünde 6 karşılaşmaya çıkan ve bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, kalmayı garantiledi.



Bragantino yetkilileri futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Böylece Fenerbahçe'nin kasasına iki oyuncudan 10 milyon euro gelecek.

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