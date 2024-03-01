Fenerbahçe’ye 10 milyon euro gelir!

Ryan Kent takımdan ayrılmak istemediği için Lincoln Henrique'yi gönderme kararı alan Fenerbahçe, Brezilya ekibi Bragantino'ya kiraladığı oyuncunun sözleşmesine 6 milyon euro satın alma opsiyonu yazmıştı.

Yeni kulübünde 6 karşılaşmaya çıkan ve bir asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, kalmayı garantiledi.





Bragantino yetkilileri futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Böylece Fenerbahçe'nin kasasına iki oyuncudan 10 milyon euro gelecek.