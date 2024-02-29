Santos’tan derbi açıklaması: Galatasaray’a karşı özel bir önlem almayacağız

Teknik Direktörü Fernando Santos, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Santos, siyah beyazlı takımdaki eksikleri ve hataları açıkladı.

Portekizli teknik adam şunları söyledi:

"BEŞİKTAŞ'A BAHARI GETİRMEK İÇİN DAHA DA ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"

"Beşiktaş için zor bir kış oldu. Kışın tamamen geçtiğini söyleyemem. Beşiktaş'ı bahara getirmek için daha da çalışmak zorundayız. Bir takım şeylerini değiştiğini söyleybiliriz ama yüzde yüz istediğim oyun anlayışı yerleşmiş değil. Oyuncular elinden geleni yapıyor. Bizim saygımızı kazandılar. Bir anda bir şey değiştirmek kolay değil. Biraz dengeyi bulmak ve oyuncuların bizim istediklerimizi sahaya yansıtmaları idmanlarla olacak."

Santos derbi öncesi önemli açıklamalarda bulundu

"GEDSON FERNANDES CEZALI AMA EKSİK OYNAMAYACAĞIZ"

"Gedson Fernandes'in cezasıyla ilgili konuşursak... Eksik oynamayacağız. Benim için önemli olan takım. Gedson'un yerine biri oynayacak ve benim istediklerimi yaparsa sıkıntı olmayacak. Bireysel olarak sorulan sorulara cevap vermiyorum. Futbolcuların bireysel performanslarını bire bir konuşuyorum. Benim tarzım bu."



"TAYYİP TALHA'NIN KADRODA OLMAMASI FİZİKSEL DURUMUYLA ALAKALI"

"Tayyip Talha daha iyiye gidiyor. Fiziksel olarak daha iyi duruma ghidiyor. Tamamen fiziksel durumuyla alakalı kadroda olmaması. Şu anda Necip ve Colley oynuyor stoperde. Biliyorsunuz iki stoperle oynuyoruz"

SANTOS HATALARI VE EKSİKLERİ AÇIKLADI

"Takımda değişen şeyler var ama tam olarak yüzde yüz değiştiremediğimiz şeyler de var. Çok hızlı oynayamıyoruz, yavaşız. Daha akıcı ve hızlı oynamalıyız. Hücumda topu döndüremiyoruz. Daha hedefe odaklı ve organize olmalıyız. Biraz fazla bireyseliz ve geriye doğru fazla oynuyoruz. Benim istediğim aşamaya daha gelmedik. Rakip ceza sahasına girmekte zorlanıyoruz. Kontra atak oynama alışkanlığı ve öne uzun topla oynama alışkanlığımız olduğunu görüyorum. Türkiye'de çok fazla adam adama baskı yapılıyor. Bazen bir stoper, forveti rakip sahaya kadar kovalayabiliyor. Benim Futbol anlaşıyışımda bu yok. Ben daha çok ön alan presini tercih ediyorum. Rakibimiz bazen çok rahat çıkabiliyor. Ama bunları düzeltmek için çalışıyoruz."

"TARAFTARA HAK VERİYORUM"

"Kazanma alışkanlığını elde etmek çok önemli. Yemeden atmayı daha iyi başarıyoruz. Daha göze hoş gelen futbol görmek istiyor herkes. Taraftara bu konuda hak veriyorum. Oyuncularım bu konuda daha iyisini verecektir ilerleyen zamanlarda."

"KADRODAKİ HER OYUNCU İLK 11 OYUNCUSUDUR"

"İdmanlarda uzun süre tam takım olamadık. Kısa süre önce beraber çalışmaya başladık. İdmanlar çok önemli. Sezon öncesi kampı olsa fiziksel ve taktiksel olarak bazı şeyleri deneriz. Bu anlamda o mentaliteyi oturtmak zor oldu. Beşiktaş'ın kadrosundaki her oyuncu ilk 11 oyuncusudur. İlk 11 idman performansına göre değişebilir."

"HÜCUM'DA YÜZDE 50, DEFANSTA YÜZDE 70"

"Hücum olarak istediklerimiz yüzde 50'sini yansıttık. Kollektif anlayışımızı geliştirmeliyiz. Fazla bireysel olduğumuz için oyuncu fazla koşuyor ve yoruluyor. Kaleci hariç 10 oyuncunun sürekli çözüm göstermesi ve hareket etmesi gerekiyor. Top bizdeyken durağan oyunuyoruz. Topu hep sırtını kaleye dönük alma alışkanlığımız var. Futbolcularıma hep söylüyorum, hedefimiz rakip kale. Bunu düzeltmeye çalışıyoruz ama henüz yüzde 50'deyiz. Beşiktaş'ın oyunu kontra atak oyunu değil. Topu döndürebilmek ve hızlı oynamak için kolektif bir şekilde beraber olmamız gerekiyor. Bazen idmanlarda inanılmaz yapıyorlar bunu ama maça yansıtamıyabiliyorlar. Biraz sabır lazım hücum anlamında. Defansif olarak bazı şeyleri oturttuk ama çok çok iyi değiliz. Defansif olarak yüzde 70'teyiz diyebilirim. Hücumda Top bizdeyken daha geniş oynamalıyız."

"ABOUBAKAR KENDİSİNİ YÜZDE YÜZ BEŞİKTAŞ'A AİT HİSSEDİYOR"

"Aboubakar fiziksel olarak kötü olsa dünkü maçın kadrosunda olmazdı. Aboubakar yüzde yüz Beşiktaş'a ait hissediyor kendisini. Burada bir sıkıntı yok. Kadroya aldığım her oyuncunun kafası ve kalbi buradadır. O yüzden kadroda yer alır zaten"



"TARAFTARDAN RİCA EDİYORUM..."

"Taraftarlar bazen bazı oyunculara karşı tepki gösteriyor. Onlardan rica ediyorum, özellikle stadyumda maç sırasında futbolculara destek versinler. Çünkü onların buna ihtiyacı var."

"ÇOK FAZLA TÜRK OYUNCUYA İHTİYACIMIZ OLACAK"

"Taraftarın ne istediğini biliyorum. Her sezon Beşiktaş kupa kazanmak için oynar. Ben de bir taraftarım. Bu yıl için ligde 3. olmak ve kupayı almak istiyoruz. Önümüzdeki yıl tartışmasız bir şekilde ben şampiyonluk yaşamak istiyorum ve Avrupa'da iyi oynayan bir takım kurmaya çalışıyorum. Şimdiden önümüzdeki yılın planlamasına başladık. Yabancı sınırı 14'ten 12'ye düşecek ve çok fazla Türk oyuncuya ihtiyacımız olacak. Şu an aslında önümüzde bir yol var ve yönetimle çok iyi ilişkilerimiz var. Yönetimle beraber önümüzdeki sezonun kadro planlamasını konuşacağız. İyi iş birliği içinde olacağız. Çok sağlam bir kadroyu sağlam bir temele oturtmamız gerekiyor."

"TÜRKİYE'DE ALTYAPIDA SADECE U19 LİGİ VAR"

"2002 yılına gidecek olursak o zaman Portekiz ile Türk Milli Takımı'nın arasında çok fark yoktu. Portekiz o dönemden beri altyapıya inanılmaz yatırım yaptı. Portekiz'de U17, U16, U15 ligleri var. Türkiye'de sadece U19 Ligi var. Ben fiziksel olarak hazır olmayan Tayyip'i nerede oynatacağım mesela hazır hale getirebilmek için. Kadroda olmayan oyuncuların oynaması açısında U23 takımı olabilir."



CENK TOSUN VE SALİH UÇAN'IN SÖZLEŞMELERİ

"Gelecek sezon planlaması için yönetimle konuşuyoruz. Şu anda bununla ilgili açıklama yapamam."

DERBİ AÇIKLAMASI

"Küçük takımlar Galatasaray'a karşı kontra atak oynarlar ama biz Beşiktaş'ız. Galatasaray'a karşı özel bir önlem almayacağız. Tabii ki analizlerimizi yapacağız ama önemli olan bizim nasıl oynayacağımız. Bizim istediklerimizi futbolcular sahaya nasıl yansıtacak? İyi defans yapan ve iyi hücum yapan bir takım görecek taraftarlar sahada"

"JORGE JESUS'UN SÖZLERİ ÜZERİNE YORUM YAPAMAM"

(Jorge Jesus'un "Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor" sözlerinin sorulması üzerine): "Jesus çok iyi arkadaşım. Ben iki aydır buradayım, o daha uzun süre buradaydı ve böyle bir şey söylemiş. Bununla ilgili bir yorum yapamam"