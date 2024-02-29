Trabzonspor’da sakatlık şoku! Onuachu’da kırık tespit edildi

Trabzonspor, Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Başakşehir ile karşılaştı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan bordo mavililer adını yarı finale yazdırdı.

Bordo-mavili ekip, bu mücadelede sakatlık yaşayan Paul Onuachu'nun sol kasık kas bölgesinde yaralanma ve sol önkolda darbeye bağlı kemik kırığı tespit edildiğini açıkladı.

Onuachu Başakşehir maçında sakatlanmıştı

TRABZONSPOR'DAN SERT TEPKİ

Trabzonspor, sosyal medya hesabından "VAR'da göremediğiniz pozisyonun röntgen görüntüsü" ifadesiyle Onuachu'nun röntgen görüntüsünü paylaştı.



ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde RAMS Başakşehir ile oynanan maçta forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise teknik ısınma, koordinasyon ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından dayanıklılık, şut idmanı gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor'da oyuncular yarını izinli geçirecek.