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Fernando Santos'tan derbi yorumu: Onu yarın düşünmeye başlayacağız

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Konyaspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını ve Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak istediklerini söyledi. Santos, Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasıyla ilgiliyse şu ifadeleri kullandı, "Ben Galatasaray maçını yarın sabah düşüneceğim. Bugün bu maçı kazandık. Bugün bu maçın günü."

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Giriş Tarihi 28 Şubat 2024, 23:59 Güncelleme 29 Şubat 2024, 00:10
Fernando Santos’tan derbi yorumu: Onu yarın düşünmeye başlayacağız

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk etti.

Rakibini 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finalde yükseldi ve Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Siyah-beyazlıların gollerini Salih Uçan ve Cenk Tosun kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

▶️ Fernando Santos'tan Galatasaray derbisi yorumu!

"ÇOK ÖNEMLİ BİR GALİBİYET ALDIK"

Konyaspor maçına ilişkin Santos, "Çok önemli bir galibiyet aldık. Kupada yarı finale yükseldik. Oyuncularımda önemli olduğunu biliyordu. Yarı finale gelmek önemli. Kupada sonuna kadar gitmek istiyoruz. Finale ulaşmak ve kupayı kazanmak. Ankaragücü maçı da zor olacak. Bugün iyiydik." dedi.

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"ONU YARIN DÜŞÜNMEYE BAŞLAYACAĞIZ"

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Galatasaray derbisiyle ilgili soruyu yanıtlayan Santos, "Ben Galatasaray maçını yarın sabah düşüneceğim. Bugün bu maçı kazandık. Bugün bu maçın günü. Futbolun güzellikleri derbiler. Onu yarın düşünmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Fernando Santos, Salih Uçan'ın devre arasında oyundan çıkmasıyla ilgili, "Yorgunluğu vardı. Sakatlık geçirmişti. Orta sahayı güçlendirmek için onu çıkardım. Yorgunluk olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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