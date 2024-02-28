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Beşiktaş yarı finale uçtu: İşte maçın özeti

TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu. Konyaspor mücadelesini galibiyetle noktalayan siyah-beyazlı ekip oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı. İşte maçın özeti...

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 00:58 Güncelleme 29 Şubat 2024, 00:58
Beşiktaş yarı finale uçtu: İşte maçın özeti

Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, yarı finalde MKE Ankaragücü'nün rakibi oldu.

Tüpraş Stadı'nda Salih Uçan ve Cenk Tosun'un golleriyle rakibini saf dışı bırakan siyah-beyazlı ekip, kupada Eyüpspor ve Bitexen Antalyaspor'un ardından Konyaspor'u da eledi.

Kupada şimdiye kadar oynadığı 3 maçta 8 gol atan Beşiktaş, kalesinde 1 gol gördü.

İşte maçın özeti:

▶️ Beşiktaş 2-0 Konyaspor (MAÇ ÖZETİ) ⚽️

6 MAÇTIR YENİLMEDİ

Konyaspor mücadelesini galibiyetle noktalayan siyah-beyazlı ekip oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Geride kalan 6 müsabakada 5 galibiyeti bulunan siyah-beyazlı ekip 1 maçı da beraberlikle tamamladı.

Ligde Trabzonspor, Konyaspor ve İstanbulspor'u yenen Beşiktaş, Kayserispor'la golsüz berabere kaldı. Beşiktaş kupada ise Antalyaspor'un ardından Konyaspor'u da yendi.

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SALİH UÇAN GOLLE DÖNDÜ

5 resmi maç sonra 11 kişilik kadroda yer bulan Salih Uçan, bu sezonki 4. golünü TÜMOSAN Konyaspor karşısında Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirerek kaydetti.

Bu sezon lig, kupa ve Avrupa'da toplam 3 gol atan Salih, kupadaki ilk golünü de Eyüpspor'a ağlarına göndermişti.

Salih Uçan ikinci yarının başında ise yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

Cenk Tosun 10'uncu golünü kaydetti
Siyah-beyazlıların 58. dakikada 2. golünü kaydeden Cenk Tosun bu sezonki 10'uncu gol sevincini yaşadı.

Süper Lig'de çıktığı 24 karşılaşmada 5 gol atan siyah-beyazlı oyuncu, Avrupa'da 2 kez fileleri havalandırdı. Cenk Tosun, Türkiye Kupası'nda da Eyüpspor maçında 2 gol attı.

Golcü oyuncu ligde oynanan Konyaspor maçında da rakibinin filelerini havalandırmıştı.

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