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Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika haberi! TFF, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında düdük çalacak hakemleri açıkladı. 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek.

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 12:12 Güncelleme 29 Şubat 2024, 12:31
Beşiktaş - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Hakem Halil Umut MelerHakem Halil Umut Meler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3 Mart Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek

Ligin 28. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

1 MART CUMA:

Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor: Burak Şeker

2 MART CUMARTESİ:

MKE Ankaragücü-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor: Burak Pakkan

Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

3 MART PAZAR:

RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor: Ümit Öztürk

Beşiktaş-Galatasaray: Halil Umut Meler

4 MART PAZARTESİ:

Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor: Volkan Bayarslan

Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

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