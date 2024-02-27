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GS - Antalya | FB - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları saat kaçta açıklanacak? TFF 27. hafta VAR kayıtları YOUTUBE canlı yayın linki

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), şeffaf futbol anlayışını benimseyerek Süper Lig'de VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda başlayan uygulama kapsamında, 26. haftadan itibaren hakemin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların sesli ve görüntülü kayıtları yayımlanmıştı. Peki, 27. hafta VAR kayıtları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 17:14 Güncelleme 27 Şubat 2024, 17:15
GS - Antalya | FB - Kasımpaşa maçı VAR kayıtları saat kaçta açıklanacak? TFF 27. hafta VAR kayıtları YOUTUBE canlı yayın linki

Futbolseverler, maçlarda yaşanan önemli anların ve hakem kararlarının detaylarını görmek için 27. hafta VAR kayıtlarını bekliyor. Peki, 27. hafta VAR kayıtları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

TFF SÜPER LİG 27. HAFTA VAR KAYITLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

TFF, sahada incelenen VAR kayıtlarının, haftanın tüm müsabakaları tamamlandıktan 1 gün sonra kamuoyu ile paylaşılaşacağını duyurmuştu. Bu kapsamda, 27. haftanın VAR kayıtlarının 27 Şubat Salı günü açıklanması bekleniyor.

27. HAFTA VAR KAYITLARI CANLI İZLE

Var kayıtlarını https://www.youtube.com/@TurkiyeFutbolFederasyonu adresinden canlı takip edebilirsiniz.

TFF 26. HAFTA VAR KAYITLARI İZLE!

Süper Lig'in 27. hafta kayıtları, TFF YouTube kanalından yayımlanıyor.

TFF AÇIKLAMIŞTI!

VAR Kayıtlarının açıklanmasıyla alakalı daha önce TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor. Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak. On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak. Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak."

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