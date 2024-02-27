GALATASARAY HABERLERİ | Mauro Icardi'nin savunması ortaya çıktı! 2 hakem hakkında şok karar

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Mauro Icardi, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket gerekçesiyle PFDK'dan 1 maç men cezası aldı. Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayan Arjantinli oyuncu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Ankaragücü maçındaki 2 hakem hakkında gündem yaratan bir karar alındığı iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...