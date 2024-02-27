Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'da Mauro Icardi, Süper Lig'de oynanan Ankaragücü maçında tribünlere yönelik yaptığı hareket gerekçesiyle PFDK'dan 1 maç men cezası aldı. Antalyaspor karşılaşmasında görev yapamayan Arjantinli oyuncu hakkında flaş bir gerçek ortaya çıktı. Ankaragücü maçındaki 2 hakem hakkında gündem yaratan bir karar alındığı iddia edildi. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...
Galatasaraylı Mauro Icardi, Ankaragücü maçının ardından rakip takım taraftarlarına hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş ve kurul Arjantinli golcüye 1 maçlık ceza vermişti.
Sarı-kırmızılı ekip de cezanın açıklanmasının ardından Tahkim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu. Ancak Tahkim Kurulu, Icardi'nin cezasını onadı ve golcü futbolcu Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemedi.
Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Mauro Icardi olayının perde arkasına dair flaş detaylar aktardı. MKE Ankaragücü maçında görev yapan iki hakemle ilgili gündem yaratan bir karar alındığı belirtildi.
İşte Icardi olayına dair tüm gerçekler...