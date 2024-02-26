G.Saray’dan F.Bahçe ve TFF’ye Icardi tepkisi

Galatasaray resmi X hesabından, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yanıt verdi.

Sarı kırmızılar, "Konsantrasyon" kelimesinin yazılı olduğu bir görseli paylaşarak, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadelerini yazdı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamasında Mehmet Büyükekşi'nin Mauro Icardi ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…" diye paylaşım yapmıştı.