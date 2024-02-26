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G.Saray'dan F.Bahçe ve TFF'ye Icardi tepkisi

Galatasaray, X hesabından Fenerbahçe ve TFF'nin hesaplarını etiketleyerek, ''Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi 26 Şubat 2024, 18:25 Güncelleme 26 Şubat 2024, 18:37
G.Saray’dan F.Bahçe ve TFF’ye Icardi tepkisi

Galatasaray resmi X hesabından, Fenerbahçe Yöneticisi Selahattin Baki ve Türkiye Futbol Federasyonu'na yanıt verdi.

Sarı kırmızılar, "Konsantrasyon" kelimesinin yazılı olduğu bir görseli paylaşarak, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadelerini yazdı.

FENERBAHÇE PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon şampiyonluk kutlamasında Mehmet Büyükekşi'nin Mauro Icardi ile olan fotoğrafını paylaşarak, "Rakip tribünlere yapılan UTANMAZ harekete verilen bir (1) maçlık cezanın hikayesi, fotoğraftaki hayranlıkta gizli…" diye paylaşım yapmıştı.

Fenerbahçeden Mauro Icardi açıklaması! Fotoğraftaki hayranlıkta gizliFenerbahçeden Mauro Icardi açıklaması! Fotoğraftaki hayranlıkta gizli
Fenerbahçe'den Mauro Icardi açıklaması! "Fotoğraftaki hayranlıkta gizli"

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