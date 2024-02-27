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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

Manchester City'de kazandığı başarılarla adını kulüp tarihine yazdıran İlkay Gündoğan, son olarak İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde kupaya uzanmıştı. Sezon başında Barcelona'ya transfer olan İlkay, yeni takımıyla beklentilerin uzağında kaldı. İspanyol basını yıldız futbolcunun gelecek sezon Süper Lig devine transfer olabileceğini duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 13:13 Güncelleme 27 Şubat 2024, 13:13
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu 1

Yaz transfer döneminde 8 yıllık Manchester City kariyerine son vererek İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, transferde gündemden düşmüyor.

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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu 2

İspanyol basınının haberine göre, ismi birçok dev kulüple anılan yıldız orta saha oyuncusu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu 3

İLKAY GÜNDOĞAN SÜPER LİG'E DOĞRU

La Liga'da Barcelona formasını terleten İlkay Gündoğan, Katalan kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İspanya'da aradığını tam anlamıyla bulamayan orta saha oyuncusu, Türkiye'ye geliyor.

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