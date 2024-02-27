GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ | İlkay Gündoğan bombası! İspanyollar duyurdu

Yaz transfer döneminde 8 yıllık Manchester City kariyerine son vererek İspanyol devi Barcelona'ya transfer olan İlkay Gündoğan, transferde gündemden düşmüyor.
İspanyol basınının haberine göre, ismi birçok dev kulüple anılan yıldız orta saha oyuncusu için flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
İLKAY GÜNDOĞAN SÜPER LİG'E DOĞRU
La Liga'da Barcelona formasını terleten İlkay Gündoğan, Katalan kulübünden ayrılmaya hazırlanıyor. İspanya'da aradığını tam anlamıyla bulamayan orta saha oyuncusu, Türkiye'ye geliyor.