Beşiktaş - Galatasaray derbisinde deplasman seyircisi kararı!

Süper Lig'in 28. haftasında iki dev takım karşı karşıya gelecek. Ligde zirvenin uzağında kalan ve 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Siyah beyazlılarda hedef; daha önce sahasında hiç yenilmediği ezeli rakibini yine eli boş göndermek. Sarı kırmızılılar ise dev maçtan galip ayrılıp koltuğu bırakmamanın peşinde.

Peki bu dev maçta Galatasaray taraftarı stattaki yerini alabilecek mi? Valilikten beklenen açıklama geldi.

DEPLASMAN TRİBÜNÜNE ONAY

İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçına rakip takım taraftarının alınacağını açıkladı.

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmayacak.

Yapılan açıklama şöyle;



"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."