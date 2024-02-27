SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde deplasman seyircisi kararı!

Süper Lig'in 28. haftası dev bir maça sahne olacak. Ligde zirvenin uzağında kalan ve 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk edecek. Peki bu dev maça deplasman seyircisi alınacak mı? İşte İl Spor Güvenlik Kurulu'nun almış olduğu o karar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Şubat 2024, 16:33 Güncelleme 27 Şubat 2024, 16:53
Beşiktaş - Galatasaray derbisinde deplasman seyircisi kararı!

Süper Lig'in 28. haftasında iki dev takım karşı karşıya gelecek. Ligde zirvenin uzağında kalan ve 3.'lük mücadelesi veren Beşiktaş, lider Galatasaray'ı konuk edecek.

Siyah beyazlılarda hedef; daha önce sahasında hiç yenilmediği ezeli rakibini yine eli boş göndermek. Sarı kırmızılılar ise dev maçtan galip ayrılıp koltuğu bırakmamanın peşinde.

Peki bu dev maçta Galatasaray taraftarı stattaki yerini alabilecek mi? Valilikten beklenen açıklama geldi.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı! İşte favoriBeşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı! İşte favori
Beşiktaş - Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı! İşte favori

DEPLASMAN TRİBÜNÜNE ONAY

İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçına rakip takım taraftarının alınacağını açıkladı.

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmayacak.Galatasaray taraftarı, Beşiktaş maçında takımını yalnız bırakmayacak.

Yapılan açıklama şöyle;

"03.03.2024 Pazar Günü saat 19.00'da Beşiktaş Park Stadı'nda oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçına 1914 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir."

▶️ Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? 🔥

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Çanakkale’de deprem son dakika! 27 Şubat 2024 AFAD-KANDİLLİ son depremler listesi! İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova...
Meral Akşener CHP’li seçmenle tartıştı: DEM’e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz hadi be!
Özgür Özel fena sıkıştı! Atatürk’e sığınınca arşiv açıldı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Manisa mitinginde önemli açıklamalar
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde
İşte PR belediyeciliğinin kanıtı! Ekrem İmamoğlu ve Dilek İmamoğlu’nun tenis oynadığı kort çürümek üzere... Murat Ongun utanacak mı?
Son dakika: Türk Escobar Urfi Çetinkaya’nın uyuşturucu trafiği ortaya çıktı! Paraları bakın nasıl aklıyorlar!
İYİ Partili Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi! HALK TV sunucusu İsmail Küçükkaya’dan Akşener’e: Partiniz böyle çatlar
Son dakika: Belgelerle Apo uzlaşısı! CHP Tuzla ve Eyüpsultan’da DEM’lenecek! Meclis üyesi listelerinde kirli ittifak
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Galatasaray üyeliğinden ihraç edilecek mi? Takvim sordu Dursun Özbek yanıtladı
ÇOĞU KİŞİ BİLMİYOR! Çift maaş alma fırsatı! Çift maaş nasıl alınır? Eşten, anneden, babadan...
Meksika sınırında Trump-Biden rövanş! İç savaşın eşiğine gelinmişti: İki başkan adayı aynı gün aynı yerde
CHP’li İBB’nin 2019-2024 arası tamamladığı metro uzunluğu 8 KM!
İsmail Kartal’dan rotasyon! İşte Fenerbahçe’nin Ankaragücü maçı 11’i
CANLI TAKİP | ABD Başkanı Biden’dan Gazze’de ateşkes açıklaması: Tarih verdi!
SON DAKİKA