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Galatasaray'a Mauro Icardi şoku! PFDK'ya sevk edildi

Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'yi Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 31 yaşındaki oyuncunun, MKE Ankaragücü maçındaki 'hakareti' sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

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Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 17:19 Güncelleme 23 Şubat 2024, 17:45
Galatasaray’a Mauro Icardi şoku! PFDK’ya sevk edildi

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

▶️ Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi!

Galatasaray'ın Arjantinli santrforu Mauro Icardi, Ankaragücü maçındaki 'hakareti' sebebiyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 23.02.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporu açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden paylaşılan rapora göre Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçındaki 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.

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MADDE 41-KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI, HAKARET, TEHDİT ve TÜKÜRME

(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren;

(a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası,verilir.

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