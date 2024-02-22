GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'dan Mauro Icardı açıklaması! "Tuzağa düşmeyeceğiz"

Son dakika Galatasaray haberleri | Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin MKE Ankaragücü deplasmanında rakip takım tribünlerine yönelik sportmenlik dışı hareket yaptığı iddia edilmişti. Arjantinli oyuncunun söz konusu görüntülerinin sosyal medyada yer alması sarı-kırmızılı kulübü harekete geçirdi. Galatasaray yönetiminden Icardi hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Ankaragücü - Galatasaray maçında Icardi'nin sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili açıklama geldi.
Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, rahat bir galibiyet aldı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.
MAURO ICARDI GÜNDEM OLDU!
Kritik virajı kayıpsız dönen Galatasaray, puanını 69'a yükselterek zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam etti. Maçtan sonra Mauro Icardi'nin saha içindeki bir görüntüsü gündem oldu.