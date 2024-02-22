GALATASARAY HABERLERİ | Galatasaray'dan Mauro Icardı açıklaması! "Tuzağa düşmeyeceğiz"

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazanan sarı-kırmızılılar, rahat bir galibiyet aldı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Davinson Sanchez ve penaltıdan Mauro Icardi kaydetti.

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MAURO ICARDI GÜNDEM OLDU!



Kritik virajı kayıpsız dönen Galatasaray, puanını 69'a yükselterek zirve yarışında yoluna emin adımlarla devam etti. Maçtan sonra Mauro Icardi'nin saha içindeki bir görüntüsü gündem oldu.