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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'dan istifa sözleri!

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın son dakikasında yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Başkent ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından istifa sinyali verdi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 24 Şubat 2024, 16:23 Güncelleme 24 Şubat 2024, 16:24
Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu’dan istifa sözleri!

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı.

Sarı lacivertliler 2-0 öne geçtiği karşılaşmanın son dakikasında yediği golle sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Geçtğimiz hafta sahasında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Başkent ekibinde teknik direktör Emre Belözoğlu, maçın ardından istifa sinyali verdi.

Emre Belözoğlu, Galatasaray maçındaki tercihleriyle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmiştiEmre Belözoğlu, Galatasaray maçındaki tercihleriyle Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmişti

"GEREĞİNİ YAPACAĞIM"

Emre Belözoğlu, Kayserispor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Analiz yapacak bir şey yok. Bu akşam başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Bundan yana kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

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