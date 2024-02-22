Sparta Prag Galatasaray maçını canlı veren yabancı kanallar listesi! CBC Sport Azerbaycan, TNT Sports, Digi Sport, Romanya...

Exxen platformu, maçın resmi yayın hakkına sahip olup, müsabakayı ücretli olarak yayınlayacak. Ancak, şifresiz ve ücretsiz olarak maçı izlemek isteyen izleyiciler için bazı televizyon kanalları da maçı yayınlayacak.
Exxen platformu, maçın resmi yayın hakkına sahip olup, müsabakayı ücretli olarak yayınlayacak. Ancak, şifresiz ve ücretsiz olarak maçı izlemek isteyen izleyiciler için bazı televizyon kanalları da maçı yayınlayacak.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, önceki turda Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti ve deplasmanda alacağı bir galibiyet veya beraberlikle bir üst tura çıkma şansını elde edecek.
Sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris, Olimpija ve Molde'yi eleyerek gruplara yükselen Galatasaray, A Grubu'nda Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United ile mücadele etti. Grubu 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle üçüncü sırada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme hakkı elde etti.
SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç, TSİ 23.00'te başlayacak ve EXXEN üzerinden izlenebilecek. Galatasaray için beraberlik turu geçmeye yetecekken, bir galibiyet ise bir üst tura çıkmak anlamına gelecek. Maçın diğer yayın kanalları hakkında henüz net bilgi bulunmamakla birlikte, güncel bilgileri öğrenmek için spor haberlerini takip etmek önemli.
SPARTA PRAG GALATASARAY CANLI VEREN KANALLAR LİSTESİ
Arena Sport 1 BiH HD
Arena Sport 2 Srbija HD
Arena Sport 9 Hrvatska HD
beIN Connect MENA HD
beIN Sports MENA 3 HD
CT Sport Czech HD
EXXEN Digital Türkiye
M+ Liga de Campeones 4
MATCH! Futbol 1 HD
Megogo Futbol 7
Paramount+ USA
Play Sports HD2 Belgium
Ring Bulgaria HD
RMC Sport Live 3
RTL+ Deutschland
Sky Sport 6 Austria HD
Sport TV4 Portugal HD
SportKlub 2 Slovenija
Stöd 2 Sport 2 HD
SuperSport Variety 2 HD
TNT Sports 6 UK HD
TSN Malta 4 HD
TV2 Play Danmark
TV2 Sport Dansk HD