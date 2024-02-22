Sparta Prag Galatasaray maçını canlı veren yabancı kanallar listesi! CBC Sport Azerbaycan, TNT Sports, Digi Sport, Romanya...

Exxen platformu, maçın resmi yayın hakkına sahip olup, müsabakayı ücretli olarak yayınlayacak. Ancak, şifresiz ve ücretsiz olarak maçı izlemek isteyen izleyiciler için bazı televizyon kanalları da maçı yayınlayacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Sparta Prag ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, önceki turda Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etmişti ve deplasmanda alacağı bir galibiyet veya beraberlikle bir üst tura çıkma şansını elde edecek.