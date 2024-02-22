Arda Güler'in talipleri bitmiyor! Milli futbolcu kararını verdi

Real Madrid 'de rotasyona dahil Arda Güler ilk 11'de süre bulmakta oldukça zorlanıyor. Milli futbolcu sadece Kral KUpası son 32 turunda oynanan Arandina maçına ilk 11'de başlamıştı.

Genelde yedek kulübesinde yer alan ve maçların son dakikalarında oyuna dahil olan Arda Güler 'e 4 takım birden talip oldu. Real Madrid , Arda Güler için kararını verdi.

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ARDA GÜLER'İN ÖNCELİĞİ MİLLİ TAKIM

Sezon başında Fenerbahçe'den büyük beklentilerle Real Madrid'e transfer olan fakat sakatlıklar sebebiyle uzun süre sahalardan uzak kalan Arda Güler, geniş kadroda yer almaya başlasa da istediği süreleri alamıyor. Genç yeteneğin Real Madrid'de istediği süreleri alamaması ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.