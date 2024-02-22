Sparta Prag Galatasaray 4-1 MAÇ ÖZETİ İZLE: Galatasaray Sparta Prag maçının özetini izle!

Ardından 16. dakikada Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı bu gole cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray'da Kaan Ayhan rakibine yaptığı müdahele nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

74. dakikada ev sahibi takımdan Tuci skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 80. dakikasında Sparta Prag'da Haraslin takımının 3. golünü kaydetti.

90+6. dakikada bu kez ev sahibi takımdan Kuchta karşılaşmanın son golünü atan isim oldu. Karşılaşma bu gollerle Sparta Prag'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray turnuvaya veda etti.