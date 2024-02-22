SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Sparta Prag Galatasaray 4-1 MAÇ ÖZETİ İZLE: Galatasaray Sparta Prag maçının özetini izle!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar rakibine 4-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 23 Şubat 2024, 00:53 Güncelleme 23 Şubat 2024, 01:11
Sparta Prag Galatasaray 4-1 MAÇ ÖZETİ İZLE: Galatasaray Sparta Prag maçının özetini izle!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Sparta Prag ile karşı karşıya geldi.

Cimbom sahasında aldığı 3-2'lik galibiyetin ardından rakibine 4-1'lik skorla mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Avrupa'ya veda etti.

İŞTE MÜCADELEDEN ÖNEMLİ DAKİKALAR:
Kritik maçta gol perdesini 8. dakikada ev sahibi Sparta Prag takımından Preciado açtı.

Ardından 16. dakikada Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı bu gole cevap verdi ve skor 1-1'e geldi.

İlk yarı bu gollerle 1-1'lik beraberlikle sona erdi. Mücadelenin ikinci yarısında Galatasaray'da Kaan Ayhan rakibine yaptığı müdahele nedeniyle kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

74. dakikada ev sahibi takımdan Tuci skoru 2-1'e getirdi. Karşılaşmanın 80. dakikasında Sparta Prag'da Haraslin takımının 3. golünü kaydetti.

90+6. dakikada bu kez ev sahibi takımdan Kuchta karşılaşmanın son golünü atan isim oldu. Karşılaşma bu gollerle Sparta Prag'ın 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray turnuvaya veda etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
SON DAKİKA I Atama kararları Resmi Gazete’de! Başkan Erdoğan imzaladı
Denizli’de yüzleri gülümseten diyalog! Başkan Erdoğan keman eşliğinde Çanakkale Türküsü söyledi: Ut da öğrenirsen çok iyi olur
Galatasaray Prag’dan mutsuz dönüyor! Avrupa’ya veda ettik
MHP’den AYM’ye 85. madde vurgulu sert tepki! Anayasa Mahkemesi, Anayasa’ya bağlı kalmıyor... Keyfi Can Atalay kararı açık bir mesaj
CHP’nin ’DEM’i tam! İmamoğlu ’kürdistan’ hayali kuran Ahmet Özer’i el üstünde tutuyor... Mitinge götürdü, sarılıp öptü
Başkan Erdoğan Denizli’de muhalefeti tiye aldı: Bunlarınki horoz dövüşünden daha beter
Kemalciler ’kasetli’ İmamoğlu ifşalarına başladı! Beşiktaş’ın parasıyla delege borsası: Başrolde CHP İl Başkanlığı | Elimde ses kaydı var
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den CHP’ye sert sözler: Atatürk’ün varisleri bugün DEM’leniyor
Merkez Bankası yılın ikinci faiz kararını açıkladı! 8 ay sonra bir ilk! İşte uzman isimlerin ilk yorumu
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Irak’ta kanlı ortaklık: KYB’nin terör örgütü PKK’yla iş birliği bölgenin istikrarına darbe vurdu
Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki
Erzincan İliç’teki toprak kayması hakkında Türkiye müdürü Cengiz Yalçın Demirci’den şok ifade: Çatlaklarla ilgili maili 3 gün sonra gördüm
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
SON DAKİKA