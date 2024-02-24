FENERBAHÇE HABERLERİ | Savunma hattı değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Kanarya'da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Teknik direktör İsmail Kartal, bu doğrultuda 11 konusunda kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i ve detaylar...