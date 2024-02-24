FENERBAHÇE HABERLERİ | Savunma hattı değişiyor! İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Kanarya'da hedef sahadan 3 puan ile ayrılıp maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmak. Teknik direktör İsmail Kartal, bu doğrultuda 11 konusunda kararını verdi. İşte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı 11'i ve detaylar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında 24 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Cihan Aydın düdük çalacak.
Süper Lig'de geride kalan 26 haftada 21 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekip, topladığı 67 puanla Galatasaray'ın ardından 2'nci sırada yer alıyor. Sami Uğurlu'nun göreve gelmesinin ardından çıkış yakalayan Kasımpaşa ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet ile 39 puan toplayarak ligde 5'inci sırada bulunuyor.
SARI-LACİVERTLİLERDE 5 OYUNCU SINIRDA
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesinde 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Fenerbahçe'de Alexander Djiku, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Cengiz Ünder ve Michy Batshuayi, Kasımpaşa karşılaşmasında kart görmeleri durumunda 28'inci haftada oynanacak olan Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.