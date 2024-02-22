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Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın en iyisi benim!

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alman basınından DAZN'a açıklamalarda bulundu. Hakan, dünyanın en iyi oyun kurucusunun kendisi olduğunu söylerken, ardından gelen isimleri de sıraladı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 15:27 Güncelleme 22 Şubat 2024, 15:27
Hakan Çalhanoğlu: Dünyanın en iyisi benim!

Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alman basınından DAZN'a açıklamalarda bulundu.

Hakan, dünyanın en iyi oyun kurucusunun kendisi olduğunu söylerken, ardından gelen isimleri de sıraladı.

İşte o sözler;

"Aylar önce dünyanın en iyi 5 orta saha oyuncusundan biri olduğumu iddia ettim ve kimse bana inanmadı. Ancak, ben kendime inanıyorum. Niteliklerimi biliyorum ve kimseden korkmuyorum."

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"Benim attığım golleri kimse atamaz. 1 metreden gol atmıyorum. Uzaktan, belki frikikten, zor goller atıyorum."

"Topu her zaman geriye oynamayı sevmiyorum. Hemen dikine gitmeyi, hızlı oynamayı ve boşlukları değerlendirmeyi tercih ediyorum. Derinlemesine hücum eden oyuncularımız var ve o pozisyonda Dimarco'yu hemen gördüm. Top bana gelmeden önce görmüştüm bile. Bunlar antrenmanda denediğimiz şeyler."

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"İDOLÜM PIRLO"

"Özellikle bir tanesi; Pirlo. Oynama şeklini, sahadaki sakin tavrını severdim. Stres hissetmiyordu. EURO2012'de Joe Hart'a attığı golü hatırlıyorum. Bir numara!"

"DÜNYANIN 1 NUMARASI BENİM"

"Şu an dünyanın 1 numaralı oyun kurucusu benim. Benden sonra Rodri, sonra Toni Kroos, ardından Kimmich ve Enzo Fernandez geliyor."

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