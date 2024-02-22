TRABZONSPOR HABERLERİ | Thomas Meunier’den transfer itirafı!

Trabzonspor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Meunier'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



İçimde bir santrfor oyuncusu var. Çünkü 24 yaşına kadar hücum oyuncusu olarak oynamıştım. 24 yaşına kadar ön tarafta oynayan, hücuma destek veren bir oyuncu olarak göründüm. O yaştan sonra beni bek olarak kullanmaya karar verdiler. Onlara teşekkür etmeliyim. Bu değişim 24 yaşımda gerçekleşti. Bu değişim sayesinde yeteneklerimi daha iyi kullanma şansı buldum.

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"5 DAKİKADA KARAR VERDİM"



Hocamızla yaptığımız görüşme sonrasında buraya gelmeye ikna oldum. 5 dakika içinde gelme kararını aldım. Hocamız, "Deneyeceğiz, çabalayacağız." şeklinde konuşmadı. "Yapacağız." dedi. Öz güven ve hırs benim aradığım şeydi. Hocamız bana en az 3.lük hedefimiz olduğunu ve kupayı kazanabileceğimizi söyledi. Türkiye Ligi hak ettiği değeri görmüyor. 5 büyük liglerdeki kadar kaliteli oyuncular var.

"TÜKÇE ÖĞRENMEK İSTİYORUM"

Takımda çok fazla yabancı arkadaşlarımız var. Fransızca, Flemenkçe, Almanca konuşabileceğimiz arkadaşlarımız var. Türkçe de öğrenip, adaptasyonumu hızlandırmak istiyorum. Oynadığım her ülkede oranın dilini öğrenmeye çalışıyorum. Türkçe dersleri almak da adaptasyon sürecimi hızlandırdı. Beklentimden daha iyi bir şehir gördüm. Modern ve herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar. Her şey çok profesyonel.

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"ÇOK İYİ TAKIM ARKADAŞLARIM VAR"



Çok iyi takım arkadaşlarım olduğunu ve onlardan da çok iyi katkı aldığımı ifade etmek zorundayım. Oynadığımız oyunun, felsefe olarak takıma çok uygun olduğunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarımızın; hangi hareketi nerede, ne zaman ve nasıl yapması gerektiğini bildiğini ve doğru yaptığını görebiliyorsunuz.

"TARAFTARLARI TUTKULU GÖRMEK BENİ MUTLU EDİYOR"



Takım arkadaşlarımın bana bahsettiği ilk konuydu taraftarımızın ne kadar iyi olduğu. Hayat boyunca durağanlığı seven biri değilim. Taraftarları tutkulu görebilmek beni de inanılmaz mutlu ediyor. Dolu bir stadyum görebilmek benim de en çok istediğim şey. Önemli maçlarda taraftarlarımızın nasıl bir atmosfer oluşturduğunu biliyorum.