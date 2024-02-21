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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Porto sahasında Arsenal’i 1-0 mağlup ederken, Barcelona deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı. İşte gecenin sonuçları...

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Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 01:27 Güncelleme 22 Şubat 2024, 01:27
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Porto sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup ederken, Barcelona deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Portekiz Premier Lig temsilcisi Porto sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Porto uzatma dakikalarında bulduğu tek golle kazandı. Porto'ya galibiyeti getiren golü 90+4'üncü dakikada Galeno kaydetti. Bu sonucun ardından Porto, tur kapısını araladı.



Gecenin diğer karşılaşmasında ise İtalya Serie A temsilcisi Napoli ile İspanya La Liga ekibi Barcelona karşılaştı. Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanan mücadelede Alman hakem Felix Zwayer düdük çaldı. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı.



Napoli'nin golü 75'inci dakikada Victor Osimhen'den gelirken, Barcelona'nın golünü ise 60'ıncı dakikada Robert Lewandowski kaydetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçlarında alınan skorlar şu şekilde:
RB Leipzig - Real Madrid: 0-1
Kopenhag - Manchester City: 1-3
Lazio - Bayern Münih: 1-0
PSG - Real Sociedad: 2-0
PSV Eindhoven - Borussia Dortmund: 1-1
Inter - Atletico Madrid: 1-0
Porto - Arsenal: 1-0
Napoli - Barcelona: 1-1

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