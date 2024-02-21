UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçları tamamlandı! İşte gecenin sonuçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı. Porto sahasında Arsenal'i 1-0 mağlup ederken, Barcelona deplasmanda Napoli ile 1-1 berabere kaldı.





UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu ilk maçları bugün oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Portekiz Premier Lig temsilcisi Porto sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu'nda oynanan maçı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Serdar Gözübüyük yönetti. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Porto uzatma dakikalarında bulduğu tek golle kazandı. Porto'ya galibiyeti getiren golü 90+4'üncü dakikada Galeno kaydetti. Bu sonucun ardından Porto, tur kapısını araladı.