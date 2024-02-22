SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'de 2024-25 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusuydu. Avrupa Şampiyonası'nın ardından Ağustos ayında başlatılması planlanan lig için TFF'den resmi açıklama geldi. Buna göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde start alacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Şubat 2024, 12:13 Güncelleme 22 Şubat 2024, 12:30
Süper Lig’de 2024-25 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusuydu.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Ağustos ayında başlatılması planlanan lig için TFF'den resmi açıklama geldi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde start alacak.

Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içinde olan Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. İki hocanın da gelecek sezon takımlarının başında olup olmayacağı belirsizŞampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içinde olan Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. İki hocanın da gelecek sezon takımlarının başında olup olmayacağı belirsiz

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de yeni sezonun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarla başlayacağı duyuruldu. TFF'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.

Süper Ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!Süper Ligde 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
Süper Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu!
TFF resmen duyurdu! Süper Ligde fikstür değiştiTFF resmen duyurdu! Süper Ligde fikstür değişti
TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de fikstür değişti

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında! Alman itiraf etti: Başkan Erdoğan kazandı ABD kaybetti
Son dakika: İYİ Parti ve CHP arasında şimdi de borç krizi! Özgür Özel’in Akşener’e borç hatırlatmasına İYİ Parti’den sert tepki
Son dakika: MİT’ten Kamışlı’da nokta operasyon! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Renas Amed kod adlı Murat Ateş etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce’ye FETÖ - CHP kaset kumpasında karar!
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan taşımalı miting: Alanı Bolu Belediyesi’nin araçları doldurdu
Rusya’ya yaptırımlar işe yaramadı! Economist yazdı: ABD’nin küresel enerji düzeninde hakimiyeti azaldı! Yeni paket doları vuracak
İslam’a ve Kur’an’a hakaret eden CHP’nin sapkın avukatı Feyza Altun’un 3 yıla kadar hapsi isteniyor
PKK - DEM - CHP üçgeninde oynanan İstanbul oyununu YSK bozdu: Hem devlet suçlanacak hem de seçmen İmamoğlu’na yönlendirilecekti
Son dakika: Marmara’da batan gemi Batuhan A’nın kayıp mürettebatından iz yok! Görüş mesafesi sıfır aramalar elle yapılıyor
Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Piyasalar merakla bekliyor: Beklentiler ne yönde?
Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk Sparta Prag maçı 11’ini belirledi
Başkan Erdoğan’ın Türkiye’si! Foreign Affairs ‘ABD boyun eğdi’ dedi: Afrika, Kafkasya ve Balkanlar’da gücünü gösterdi
FETÖ tetikçisi Cevheri Güven’in köstebeğinin çalıştığı birimde yeni kriz | Başkan Erdoğan’ın TC numarasıyla bilgilerini sorguladı! Yakayı ele verdi
6 bin TL yasası bu ay tamam: Adım adım ikramiye takvimi hazır! Emeklilik tarihleri neden önemli?
Galericilerden yeni adım! Otomobilde senetli satış dönemi başladı! Faiz oranı nasıl oluyor?
SON DAKİKA