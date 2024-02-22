Süper Lig’de 2024-25 sezonu başlangıç tarihi belli oldu!

Süper Lig'de 2024-25 sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusuydu.

Avrupa Şampiyonası'nın ardından Ağustos ayında başlatılması planlanan lig için TFF'den resmi açıklama geldi.

Buna göre, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde start alacak.

Şampiyonluk yarışında kıyasıya rekabet içinde olan Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. İki hocanın da gelecek sezon takımlarının başında olup olmayacağı belirsiz

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Süper Lig'de yeni sezonun 9, 10, 11 ve 12 Ağustos'ta yapılacak karşılaşmalarla başlayacağı duyuruldu. TFF'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, dün gerçekleştirdiği toplantıda Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF 2. Lig'de 2024-2025 sezonu başlangıç tarihlerini belirlemiştir.

Alınan karara göre; Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig 9, 10, 11 ve 12 Ağustos 2024 tarihlerinde, TFF 2. Lig 31 Ağustos ve 1 Eylül 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacaktır.

TFF 3. Lig'in başlangıç tarihi ve sezon planlamalarına ilişkin diğer detaylar ise daha sonra ilan edilecektir.