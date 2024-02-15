Galatasaray-Sparta Prag maç sonucu 3-2 | MAÇ ÖZETİ

Galatasaray play-off turu ilk maçında Çekya temsilcisi Sparta Prag ile kozlarını paylaştı.

33. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından şutunda kaleci Vindahl'ın çeldiği top penaltı noktası civarındaki Torreira'ya geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

19. dakikada Galatasaray öne geçti. Icardi'nin pasıyla topla buluşan Kerem Demirbay, önündeki boş alanı iyi değerlendirerek sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Kerem'in dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Vindahl'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

6. dakikada sol korner çizgisi direği yakınında Kerem Demirbay'ın hatalı pası sonucunda Nelsson'dan önce araya girerek topu kapan Birmancevic'in çaprazdan yaptığı vuruşta, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

36. dakikada Sparta Prag gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Birmancevic, pasını daha uygun durumdaki Kuchta'ya verdi. Bu oyuncunun altıpasın gerisinden çıkardığı şutta meşin yuvarlak Muslera'da kaldı.

44. dakikada Birmancevic'in yaklaşık 30 metreden, cepheden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'nın solundan auta çıktı.

Galatasaray, soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

47. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Icardi'nin kafayla uzaklaştırdığı topu Preciado önünde buldu. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından gelişine yaptığı sert şutta meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu. 1-1

50. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Mertens, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte iyi yükselen Icardi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

54. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun savunma arkasına pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Icardi'nin tek vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri geldi.