Galatasaray’a TFF’den kötü haber! Ankaragücü maçı Eryaman’da

Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle nerede oynanacağı belirsiz olan Ankaragücü - Galatasaray maçıyla ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi.

GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKA STATTA OYNAYACAK



Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği'nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da zemini eleştirmiş ve futbolcuların sakatlandığını söylemişti.



ANKARAGÜCÜ ERYAMAN'DA DEVAM EDECEK



Süper Lig'de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

TFF'DEN 3 KULÜBE UYARI



Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi. Ev sahibi Kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor, maç öncesi ve sonrası zemine tepki göstermişti.