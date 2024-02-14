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Galatasaray'a TFF'den kötü haber! Ankaragücü maçı Eryaman'da

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. Sarı kırmızılılar saha zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle maçın başka bir statta oynanması için TFF'ye başvuruda bulunmuştu. Ancak Aslan, hiç beklemediği bir yanıt aldı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 14:48 Güncelleme 14 Şubat 2024, 14:52
Galatasaray’a TFF’den kötü haber! Ankaragücü maçı Eryaman’da

Eryaman Stadı'nın zemininin bozuk olduğu gerekçesiyle nerede oynanacağı belirsiz olan Ankaragücü - Galatasaray maçıyla ilgili karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu, maçın Eryaman'da oynanmasına karar verdi.

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GENÇLERBİRLİĞİ BAŞKA STATTA OYNAYACAK

Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği'nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da zemini eleştirmiş ve futbolcuların sakatlandığını söylemişti.Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu da zemini eleştirmiş ve futbolcuların sakatlandığını söylemişti.

ANKARAGÜCÜ ERYAMAN'DA DEVAM EDECEK

Süper Lig'de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek. TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

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TFF'DEN 3 KULÜBE UYARI

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi. Ev sahibi Kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor, maç öncesi ve sonrası zemine tepki göstermişti.Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor, maç öncesi ve sonrası zemine tepki göstermişti.

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