SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Süper Lig'de "Yabancı TV Gözlemcisi" dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi uygulamasının başlayacağını açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Şubat 2024, 17:31 Güncelleme 15 Şubat 2024, 17:46
Süper Lig’de Yabancı TV Gözlemcisi dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek.

▶️ Süper Lig'de 'Yabancı TV Gözlemcisi' dönemi!

UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek.

Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

TFFden yayın ihalesi açıklaması! Tarih belli olduTFFden yayın ihalesi açıklaması! Tarih belli oldu
TFF'den yayın ihalesi açıklaması! Tarih belli oldu

TFF AÇIKLAMA YAPTI

TFF'den yapılan açıklamaya göre; günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

Frank De Bleeckere önemli maçlarda görevler almıştıFrank De Bleeckere önemli maçlarda görevler almıştı

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:

Frank De Bleeckere (Belçika)
Jorn West Larsen (Danimarka)
Mike Riley (İngiltere)
David Borbalan (İspanya)
Cees Bakker (Hollanda)
Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)
Lucilio Batista (Portekiz)
Alexs Deaconu (Romanya)
William Young (İskoçya)
Bo Karlsson (İsveç)

Süper Ligde 26. hafta hakemleri açıklandı!Süper Ligde 26. hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 26. hafta hakemleri açıklandı!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Samsun mitinginde önemli açıklamalar | CHP’ye yüklendi: Birbirlerini hançerliyorlar
Siyanür havuzu değil FETÖ ve CHP medyası patladı! | Kahin dediler FETÖ’nün delisi çıktı | Erzincan İliç’teki algı operasyonuna dikkat!
Özgür Özel - Ekrem İmamoğlu savaşında İzmir bombası! Özel o toplantıya katıldı | Cemil Tugay yere düştü
Başkan Erdoğan’dan BAE ve Mısır ziyareti sonrası uçakta önemli açıklamalar
SON DAKİKA | Marmara Denizi’nde kargo gemisi battı! Bakanlık duyurdu: Yeri tespit edildi! Tam 51 metre derinlikte
Rövanşa ’Prag’mayalım! Okan Buruk Galatasaray Sparta Prag maçı öncesi 11’ini belirledi
Beyaz Saray’da Moskova paniği: Putin savaş meydanını uzaya taşıyor! Kremlin’den cevap geldi: Kötü niyetli fantezi
CHP’den şimdi de slogan hırsızlığı! Özgür Özel açıkladı gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 450 FETÖ’cüyü göreve iade kararı alan AYM ve Danıştay’a tepki: Alınan kararları hazmedemiyorum
CHP’de kriz bitmiyor! Özgür Özel başka konuşuyor Gürsel Tekin başka... 40 yıldır CHP’deyim ben böyle bir dönem görmedim
PKK’ya karşı Irak’la iş birliği olacak mı? Başkan Erdoğan Talabani’yi uyardı: Daha sıkı adımlar atmaktan çekinmeyiz
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum’dan Risksiz İstanbul Tanıtım Toplantısı’nda flaş açıklamalar
Sözde Biden-Netanyahu krizinde yeni perde! ABD basını çelişkili haberlerle piyasayı yönlendiriyor: Soykırımcı İsrail’e para yağdırırken ateşkes diyorlar
Erzincan İliç’teki toprak kaymasında zamanla yarış: İşçilerimize ulaşıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz | Komisyon kuruldu: Sorumlular hesap verecek
EMEKLİYE 3 ZAM BİRDEN! Promosyon, ikramiye, maaş hepsi artıyor! SSK ve Bağ-Kurluların merakla beklediği haber
SON DAKİKA