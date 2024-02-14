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Sparta Prag'da teknik direktör Brian Priske tur şanslarını değerlendirdi: Yüzde 50-50 diyebilirim

Galatasaray'a konuk olacak Sparta Prag'da teknik direktör Brian Priske, maç öncesinde; "Bizim adımıza kolay olmayacak. Avrupa maçları çok başka. Çok farklı kalitede. Çek Ligi gibi değil." dedi.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 20:39 Güncelleme 14 Şubat 2024, 20:39
Sparta Prag’da teknik direktör Brian Priske tur şanslarını değerlendirdi: Yüzde 50-50 diyebilirim

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'a konuk olacak Sparta Prag'da teknik direktör Brian Priske, hazır olduklarını ve iyi bir maç çıkaracaklarını söyledi.

RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Priske, Çekya Ligi'ne verilen 50 günlük araya dikkati çekerek sözlerine başladı.

Uzun aranın ardından geçen hafta sonunda ilk lig maçlarına çıktıklarını hatırlatan Priske, "Galatasaray maçı öncesinde ligde bir maç da olsa oynayabildiğimiz için mutluyuz. Yarın oluşacak atmosferi biliyoruz, farkındayız. Motive ve hazırız. İyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kendilerini kolay bir maçın beklemediğini, yüksek kalitede bir takımla oynayacaklarını dile getiren Priske, şöyle devam etti:

"Çek Ligi'ne göre alışık olmadığımız bir karşılaşma olacak. Şampiyonlar Ligi'nden gelen, ligde de başarılı olan, Fenerbahçe gibi bir ekiple şampiyonluk mücadelesi veren bir takım. İyi form tuttular. Bizim adımıza kolay olmayacak. Avrupa maçları çok başka. Çok farklı kalitede. Çek Ligi gibi değil. Bu sebeple biliyoruz ki iyi mücadele etmemiz gerekiyor. En az 95 dakika koşmamız ve konsantre olmamız gerekecek. Böyle bir maçı kazanmamız durumunda takımın öz güveni de artacaktır. Bu açıdan da bizim için çok önemli bir maç. İç sahada oynadığımız maçlarda daha rahat oluyoruz ama deplasmanda iyi bir takımla karşılaşacağımız için iyi motive olmamız lazım. Önemli bir taraftar grupları var. Hem sahada hem de yedek kulübesinde değerli oyuncuları var. En ufak bir hatamızda bizi cezalandıracaklardır. O yüzden herkesin maksimum performansını vereceğine inanıyorum."

Brian Priske Galatasaray maçını değerlendirdiBrian Priske Galatasaray maçını değerlendirdi

"BURADA İYİ ANILARIM VAR AMA HEPSİ POZİTİF DEĞİL"

Futbolcu olarak Club Brugge formasıyla Beşiktaş'a karşı, teknik direktör olarak da Belçika ekibe Antwerp'le Fenerbahçe'ye karşı sahaya çıktığı hatırlatılan Brian Priske, Türk takımlarıyla deplasmanda oynamanın zor olduğunun altını çizerek "Kaliteli bir lig, dolayısıyla burada iyi anılarım var ama hepsi pozitif değil. Zaten yarın sizler de sahaya çıktığınızda atmosferin ne kadar muhteşem olduğunu göreceksiniz. Türkiye'de bir takıma karşı mücadele etmek bu nedenle güzel hissettiriyor." açıklamasını yaptı.

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''YÜZDE 50-50 DİYEBİLİRİM''

"Bilmiyorum, yüzde 50-50 diyebilirim. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş kaliteli bir takım. Galatasaray burada favori olan taraf olsa da benim işim teknik direktörlük, tahmin yapmak değil. Galatasaray hızlı oynayan bir takım. Top bizde değilse alan daraltmamız gerekecek. Büyük bir mücadele olacak. Oyuncularımızın kendisini göstermesi için büyük bir fırsat olacaktır. Onlar da sabırsızlıkla yarını bekliyor olacaklar."

Veljko Birmancevic: "Var gücümüzle mücadele edeceğiz"
Teknik direktör Brian Priske'yle birlikte basın toplantısında yer alan Veljko Birmancevic, sezonun geri kalanında iyi bir istatistik ortaya koyduğunu ve bu sebeple mutlu olduğunu ifade etti.

Sezon boyu gösterdiği bireysel performansın yarın için önemli olmadığını, tek nefes olarak oynamanın daha önemli olduğunu vurgulayan Birmancevic, "Yarın var gücümüzle mücadele edeceğiz. Galatasaray'ı ve taraftarlarını iyi biliyoruz. Buna göre hazırlanıp geldik." şeklinde konuştu.

Ligde oynanan Karvina maçında iyi bir performans ortaya koymasına ilişkin de konuşan Birmancevic, "Aynı performansı her maçta ortaya koymak isterim ama takımın performansı daha önemli. Yarınki maçta iyi bir mücadele ortaya koyup taraftarları mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Galatasaray deplasmanında iyi bir atmosfer olacağını ve kendisinin de birçok kez böyle ortamlarda sahaya çıktığını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, atmosferin kendisi için sorun olmayacağını kaydetti.

Birmancevic son olarak Galatasaray'da birçok yıldız oyuncu olduğu yönündeki soru üzerine, "Bütün oyunculara saygım var o yüzden yıldız ya da değil, buna fazla bakmıyorum, kendimle odaklıyım." şeklinde görüş belirtti.

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