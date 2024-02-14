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Milli güreşçi Selçuk Can'dan büyük başarı! Avrupa şampiyonu oldu

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 mağlup ederek altın madalya kazandı.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 21:07 Güncelleme 14 Şubat 2024, 22:22
Milli güreşçi Selçuk Can’dan büyük başarı! Avrupa şampiyonu oldu

Selçuk, grekoromen stil 72 kilo finalinde Azerbaycanlı Ganizade'yi 2-0 yendi
Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya elde etti.

Selçuk Can grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.Selçuk Can grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazandı.

ALTIN MADALYAYI ÜLKEMİZE GETİRDİ

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.
Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.


Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.
Ayrıca grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

''TARİF EDİLMEZ BİR MUTLULUK''

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda altın madalya kazanan Selçuk Can, "Tarif edilemez bir mutluluk. Şu an heyecandan duygularımı da ifade edemiyorum. Çok kamplar yaptık. Çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım. Şampiyonluk kolay bir şey değil, görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye'me armağan olsun" dedi.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 72 kiloda Selçuk Can, Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yi 2-0 yenerek şampiyon oldu ve altın madalya kazandı. Müsabakanın ardından Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim ve şampiyon Selçuk Can, açıklamalarda bulundu.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu aktaran milli sporcu, "Çok mutluyum. Kariyerimin ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşıyorum. Tarif edilemez bir mutluluk. Şu an heyecandan duygularımı da ifade edemiyorum. Çok kamplar yaptık. Çok çalıştım. O kadar çok çalıştım ki sağlık problemleri de yaşadım. Şampiyonluk kolay bir şey değil, görmüş oldum. Çok mutluyum. Bu madalyam Türkiye'me armağan olsun. Büyükler kategorisindeki beşinci madalyam ve ilk altın madalyam. Azeri rakibime daha önce ufak farklarla kaybediyordum. Onu yendik. Olimpiyatlara katılmak hedefim. Allah nasip ederse de katılacağız" diye konuştu.

Şampiyon isimlerle çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten milli güreşçi, "Çok şanslıyız. Sürekli başkanlarımız antrenmanlara geliyor. Şampiyonların yanında onları örnek alarak motive ediyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu duygularını paylaştıTürkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu duygularını paylaştı

ŞEREF EROĞLU: BAŞARI VAZGEÇMEYENLERİN ÖDÜLÜDÜR

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, çıtayı yükseğe çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bir-iki sporcuyla finalde olduğumuzda ortalığı ayağa kaldırdığımız dönemlerden, bugün grekoromende 5 finale çıktık. 3 gümüş, 1 altın, 1 bronz madalyamız var. 10 sıkletin 5'inde altın madalya için güreştiğimiz olmadı. Olimpiyatlar araç, amaç değil. Olimpiyatlara 158 gün var. Şampiyonlar orada madalyalar için güreşecekler. Kadınlarda, serbestte, grekoromende tecrübelilerle gençleri harmanladık. Ekip olarak hem gençleştiriyoruz. Hem yeniliyoruz, hem de çıtayı yukarı çıkıyoruz. Bütün sporcularımla gurur duyuyorum. Başarı vazgeçmeyenlerin ödülüdür. Selçuk 4 şampiyonada üçüncü olup 5'incisinde altın madalya kazandı. Selçuk'un antrenörlerine teşekkür ediyorum. Onunla gurur duyuyorum. Selçuk'a 'Benim sana inandığım kadar sen kendine inandığın gün şampiyon olacaksın' dedim."

Olimpiyat şampiyonu eski milli sporcu Mehmet Akif Pirim ise "Ekip güzel, şampiyonlar ekibi gibi. Başarı ve başarısızlık ekip işi. Doğru şeylere imza atıyoruz, doğru insanlarla hareket ediyoruz. Yeni isimler çıkıyor. Yeni tarihler yazıyoruz" ifadelerini kullandı.

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