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Galatasaray'da Zaha gelişmesi! Antrenmanda yer almadı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü olarak tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Son 16 Play-Off Turu'dan Çekya temilcisi Sparta Prag ile Rams Park'ta karşılaşacak olan sarı kırmızılılarda Zaha son antrenmanda yer almadı. Yıldız futbolcunun yarın kadroda olması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 19:26 Güncelleme 14 Şubat 2024, 19:29
Galatasaray’da Zaha gelişmesi! Antrenmanda yer almadı

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü olarak tamamlayan temsilcimiz Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Son 16 Play-Off Turu'dan Çekya temilcisi Sparta Prag ile Rams Park'ta karşılaşacak olan sarı - kırmızılılarda, Teknik Direktör Okan Buruk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

▶️ Okan Buruk'tan basın toplantısında önemli açıklamalar!

"BİZİM İÇİN AVANTAJ"

Karşılaşma öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında futbolculardan Lucas Torreira açıklamalarda bulundu. Konsantre bir şekilde oynamalarının gerektiğini ifade eden Torreira, "Çok önemli bir maç bizim için. Rakibimiz farklı bir tipte olabilir. Biz yüzde yüzümüzü vermek zorundayız. Dikkatimizi vermek zorundayız. Konsantre bir şekilde oynamamız gerekiyor. Buraya çok mücadele ederek geldiğimizi de düşünecek olursak, eğer bundan sonrasında da Şampiyonlar Ligi'nde de nasıl mücadele ettiysek konsantre bir şekilde mücadele etmemiz gerekiyor. Hafta içerisinde iyi bir çalışma yaptığımıza inanıyorum. Kendi taraftarımız önünde, kendi sahamızda oynayacağız. Bunun iyi bir avantaj olacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DAHA FAZLA PUAN ALMAMIZ GEREKİYORDU"

Çeyrek finale geçebilmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Lucas Torreira, "Bizim amacımız Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmekti. Sonuçların dışında maçlar içerisinde nasıl oynadığımızı, yeri geldiğinde sakin olabildiğimizi ve oynadığımız genel olarak oyuna baktığımızda daha fazla puan almamız gerekiyordu. Şu an Avrupa Ligi'nde devam ediyoruz. Avrupa'da ülkemizi temsil ettiğimiz için mutluyuz. Her maçta yüzde yüzümüzü vermeye devam etmemiz gerekiyor. Çeyrek finale geçebilmek için de elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Kulübümüzün tarihini biliyoruz. Özellikle Avrupa'daki tarihini biliyoruz. Bizim amacımız son ana kadar mücadele etmek ve yüksek noktaya kadar gelebilmek. Plan tabii ki de yapılır. Önce önümüzdeki maça bakmamız gerekiyor. Adım adım ilerlememiz gerekiyor. İlk önce baktığım şey yarınki maç. Çünkü güçlü bir takıma karşı zorlu bir maç oynayacağız" yorumlarında bulundu.

Okan Buruk Sparta Prag maçı öncesi önemli açıklamalarda bulunduOkan Buruk Sparta Prag maçı öncesi önemli açıklamalarda bulundu

"BENİM İÇİ EN ÖNEMLİSİ ÖNÜMDEKİ ARMAM"

Okan Buruk ile çalışmanın mutluluğunu ifade eden 28 yaşındaki Uruguaylı orta saha, "1.5 senedir buradayım. Burada bulunduğum her maçta nasıl oynadığımı görüyorsunuz. Ben tutkuyla oynayan bir insanım. Takımım için oynayan bir insanım. Sırtımda soyadımla oynuyorum ama benim için en önemlisi önümdeki armam. Sahaya her girişimde elimden geleni yapmak, taraftarı, takım arkadaşlarımı, teknik ekibi ve hocamı mutlu etmek için uğraşıyorum. Okan Hoca ile çalışmak benim için büyük bir keyif. Çok karizmatik ve mutlu bir insan. Takımı bir araya getiren bir insan bence. O'na da çok teşekkür etmek istiyorum. Sadece O'na değil, teknik ekibe de teşekkür etmek istiyorum. Takımdaki herkes bizi çok iyi hissettiriyor. Geldiğimden andan beri onlardan biri gibi olduğumu hissettirdiler bana. 28 yaşımdayım, bu kadar önemli bir takımda kendimi bulabildiğim ve Avrupa'da mücadele edebildiğim için çok mutluyum. Bu formayı her gün giydiğim zaman çok mutlu oluyorum. Okan hoca tarafından çalıştırılmak büyük bir onur. Gelecekte çok büyük başarılar kazanmaya devam edeceğine inanıyorum. Galatasaray ile umarım uzun seneler birçok başarıya imza atacağız hep birlikte. Bana her zaman güven verdiği için de teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

Torreira Muslera hakkında konuştuTorreira Muslera hakkında konuştu

"HER AKŞAM HAYAL KURUYORUM"

Galatasaray formasıyla gol atamaması üzerine gelen soruya Torreira şu yorumlarda bulundu: "Antrenmanlara daha fazla gelmeniz gerekiyor çünkü birçok gol atıyorum antrenmanda. Bu formayla bir gol atacağım diye her akşam hayal kuruyorum. Çıkmadı şimdiye kadar. Geldiğimden beri gol atmıyorum. Bu kaygılandığım bir şey değil. Önemli olan takımın kazanması. Ben elimden geleni vereyim, takımıma maç içerisinde yardımcı olayım. Ama tabii ki de içten içe gol atmak istiyorum."

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MUSLERA İTİRAFI

Fernando Muslera'nın Galatasaray tarihinde unutulmaz bir isim olduğunu söyleyen Lucas Torreira, "Nando oyuncu ve insan olarak bizim kadromuzdaki en iyi oyuncumuz. Sadece kaptan olarak değil, aynı zamanda soyunma odasını yönetiyor, yeni gelen oyunculara yardımcı oluyor. İçimden gelerek söylüyorum ki bu Galatasaray formasını giyiyorsam bunu ona borçluyum. Onun aramasıyla ikna oldum. Galatasaray tarihi açısından unutulmaz bir insan olduğunu düşünüyorum. Bu kulübe de yıllarca hizmet edeceğine inanıyorum. Ben kaç yıl burada olacağım bilmiyorum fakat burada yaşadığım her şeyde ona borçlu olduğuma inanıyorum. O yüzden bu formayı onunla birlikte giydiğim için çok gururluyum" diyerek sözlerini noktaladı.

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ZAHA ANTRENMANDA YER ALMADI

Galatasaray'ın Sparta Prag maçı öncesi gerçekleştirdiği antrenmana hasta olan Zaha katılmadı. Fildişili yıldız'ın yarın oynanacak maçta ise kadro yer alması bekleniyor.

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AURİER TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Bugün gündüz saatlerinde ise Türkiye'ye gelen Sergie Aurier antrenmanda yer almadı. Yıldız sağ bekin takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi. Aurier'in yarın oynanacak Sparta Prag maçında oynayıp oynamayacağı ise henüz belirsiz.

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