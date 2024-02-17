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Rizespor - Fenerbahçe maçı iptal mi olacak? İşte zeminin son durumu

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Rize'de yoğun bir yağış hakim. Bu nedenle Rizespor - Fenerbahçe maçının iptal olabileceği gündeme geldi. İşte detaylar ve zeminden son durum...

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 16:24 Güncelleme 17 Şubat 2024, 16:24
Rizespor - Fenerbahçe maçı iptal mi olacak? İşte zeminin son durumu

Süper Lig'de heyecan 26. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun iki favorisinden biri olan Fenerbahçe, deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

Sarı lacivertlilerde hedef; sahadan 3 puan ile ayrılarak maç fazlasıyla yeniden lider olmak. Ev sahibi ise zorlu rakibini sahasından puansız göndermenin peşinde.

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ZEMİN NE DURUMDA?

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşma öncesi Rize'de yoğun bir yağış hakim. Bu nedenle Rizespor - Fenerbahçe maçının iptal olabileceği gündeme geldi.

Maçın hakemi Arda Kardeşler, karşılaşma öncesinde zeminde topun sekip sekmediğini test edecek ve maçın oynanıp oynanmayacağına karar verilecek.

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