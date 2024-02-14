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Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sparta Prag maçına farklı plan!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, play off turu ilk maçında sahasında Sparta Prag'ı konuk edecek. Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, maç öncesi farklı bir plan üzerinde duruyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 10:02 Güncelleme 14 Şubat 2024, 10:02
Galatasaray’da Okan Buruk’tan Sparta Prag maçına farklı plan! 1

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçı için geri sayıma geçti.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Sparta Prag maçına farklı plan! 2

Perşembe akşamı Çekya temsilcisini 50 bin taraftarı önünde ağırlayacak sarı-kırmızılılarda sakat oyunculardan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Galatasaray’da Okan Buruk’tan Sparta Prag maçına farklı plan! 3

YÜZLER GÜLDÜ

Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Sergio Oliveira'nın yanı sıra Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson, takıma katılarak çalışmalarda yerlerini aldı.

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