Galatasaray'da Okan Buruk'tan Sparta Prag maçına farklı plan!

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunu Fenerbahçe'den devralan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sparta Prag maçı için geri sayıma geçti.
Perşembe akşamı Çekya temsilcisini 50 bin taraftarı önünde ağırlayacak sarı-kırmızılılarda sakat oyunculardan gelen olumlu haberler teknik heyetin yüzünü güldürdü.
YÜZLER GÜLDÜ
Sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır sahalardan uzak kalan Sergio Oliveira'nın yanı sıra Abdülkerim Bardakcı ve Victor Nelsson, takıma katılarak çalışmalarda yerlerini aldı.