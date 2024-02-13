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Galatasaray Sparta Prag maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

Avrupadaki temsilcilerimizden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe akşamı sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Play-off turundaki ilk maçında olumlu sonuç almak isteyen sarı kırmızılılar, Çek rakibini sahasında konuk edecek. Galatasaray Sparta Prag maçını yönetecek hakem de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 12:31 Güncelleme 13 Şubat 2024, 12:45
Galatasaray Sparta Prag maçını Alejandro Hernandez yönetecek!

Bu sezon Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda başarı hedefleyen Galatasaray, Başakşehir galibiyeti ile birlikte ligde zirveye çıktı. Sarı kırmızılılarda gözler Sparta Prag ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına çevrildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunda mücadele etmeye hak kazandı. Sarı kırmızılıların bu turdaki rakibi ise Çekya'dan Sparta Prag oldu.

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GALATASARAY SPARTA PRAG MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselmek için play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımı ile karşılaşacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 15 Şubat 2024, rövanş maçları ise 22 Şubat 2024'te oynanacak.

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ALEJANDRO HERNANDEZ YÖNETECEK

Galatasaray Sparta Prag maçını yönetecek hakem de belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek.

İspanya'nın en önemli hakemlerinden olan Hernandez, son olarak Atletico Madrid ile Atletic Bilbao'nun karşı karşıya geldiği Copa del Rey yarı final maçını yönetmişti.

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SPARTA PRAG'IN SON DURUMU

Çekya'nın en köklü kulüplerinden biri olan Sparta Prag, maçlarını 18 bin 349 kişilik epet Arena'da oynuyor.

Danimarkalı Brian Priske'in teknik direktörlüğünü yaptığı Prag ekibi, ülkede en çok şampiyon olan takım konumunda yer alıyor.

Kadro değeri 44,65 milyon avro olan Sparta Prag'da kaptan Ladislav Krejci, 5 milyon avro ile takımın piyasa değeri en yüksek oyuncusu konumunda bulunuyor.

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Çek ekibinin en golcü ismi ise bu sezon tüm kulvarlarda 11 kez ağları sarsan Slovak kanat oyuncusu Lukas Haraslin oldu.

Sparta Prag, 1993'te kurulan Çekya 1. Futbol Ligi'nde 9 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonunda şampiyonluğa ulaştı ve 13. kez ligi zirvede bitirdi.

Bu sezon 19 haftası geride kalan ligde 50 puanla zirvede yer alan Prag temsilcisi, 16 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, sadece bir kez mağlup oldu.

Ligde 47 kez rakip fileleri havalandıran Sparta Prag, kalesinde ise 13 gol gördü.

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