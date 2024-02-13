Beşiktaş Al Musrati’nin bonservisini aldı! İşte ödenen rakam

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılardan son olarak Libyalı yıldız Al Musrati ile ilgili sürpriz bir hamle geldi.

Kartal, ön libero oyuncusunun bonservisini Braga'dan aldı. Konuyla ilgili kulüpten açıklama yapıldı.

Beşiktaş ile ilk maçına Kayserispor deplasmanında çıkan Al Musrati, 2027 yılına kadar siyah beyazlı formayı terletecek

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle;



SC Braga Kulübü'nden 2023-2024 sezonu 2. transfer tescil döneminde altı aylığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Almoatasembellah Ali Mohamed Al Musrati'nin 30.06.2027 tarihine kadar kalıcı transfer hakları kulübümüz tarafından 11.000.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile de 30.06.2027 tarihine kadar anlaşmaya varılmıştır. Saygılarımızla.

İLK MAÇINDA ÜMİT VERDİ

Kayserispor karşısında 66. dakikada oyuna giren Musrati, kullandığı 17 pasta %94 isabet sağlarken girdiği iki ikili mücadeleyi de kazanmayı bildi. İki hava topu mücadelesinde de gülen Libyalı oyuncu, 2 defa da top uzaklaştırdı.