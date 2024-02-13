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Tchouameni her şeyi yaptı! Joselu Arda Güler'e penaltıyı bırakmadı

Real Madrid'in zirve mücadelesinde Girona ile karşılaştığı maçta, milli futbolcumuz Arda Güler 77. dakikada oyuna dahil olmuştu. Skor 4-0'ken 89. dakikada driblingle ceza sahasına giren Arda, takımına penaltı kazandırmıştı. Joselu'nun kaçırdığı penaltı öncesi yaşananlar ortaya çıktı. İşte İspanya'da gündem olan o anlar...

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 13:06 Güncelleme 13 Şubat 2024, 13:11
Tchouameni her şeyi yaptı! Joselu Arda Güler’e penaltıyı bırakmadı

Real Madrid'in zirve mücadelesinde Girona ile karşılaştığı maçta, milli futbolcumuz Arda Güler 77. dakikada oyuna dahil olmuştu. Sahada kaldığı sürede etkili bir performans sergileyen 18 yaşındaki futbolcu, maçın son dakikasında yaptığı dribbling ile kaleye doğru hareketlenirken ceza sahasına girdiği esnada kendisine yapılan müdahale sonucu yerde kaldı.

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Hakem penaltı noktasını gösterirken atışı kullanmak için Joselu'nun hazırlık yapmaya başladığı görüldü. Takımın yıldız oyuncularından Tchouameni, Arda'ya seslenerek penaltıyı onun kullanmasını söyledi. Ardından Joselu ile de konuşup topu Arda'ya bırakmasını söyleyen Fransız futbolcunun çabası Joselu'yı ikna etmeye yetmedi.


İspanyol futbolcu penaltı atışından yararlanamazken pozisyonun ardından Arda Güler, takım arkadaşını teselli etti.

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