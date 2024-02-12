Aslan'ın kasası doldu! Transferde de lider

Galatasaray Kulübü, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemini oyuncu satışı açısından iyi geçirdi. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın da yer aldığı grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.Ligde de Fenerbahçe ile zirve yarışını sürdüren "Cimbom" ara transferde önemli bir gelir elde etti.