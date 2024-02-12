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Aslan'ın kasası doldu! Transferde de lider

Galatasaray Kulübü, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemini oyuncu satışı açısından iyi geçirdi. Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın da yer aldığı grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.Ligde de Fenerbahçe ile zirve yarışını sürdüren "Cimbom" ara transferde önemli bir gelir elde etti.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:42 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:48
Aslan’ın kasası doldu! Transferde de lider 1

Galatasaray Kulübü, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemini oyuncu satışı açısından iyi geçirdi.

Aslan’ın kasası doldu! Transferde de lider 2

Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı takım, bu sezon Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil etti. Bayern Münih, Kopenhag ve Manchester United'ın da yer aldığı grubunu 3. tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor.

Aslan’ın kasası doldu! Transferde de lider 3

İYİ GELİR ELDE EDİLDİ

Ligde de Fenerbahçe ile zirve yarışını sürdüren "Cimbom" ara transferde önemli bir gelir elde etti.

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