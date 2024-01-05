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TFF Tahkim Kurulu, Faruk Koca'nın sürekli hak mahrumiyeti cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü Kulübünün eski başkanı Faruk Koca'ya verilen cezada kısmen indirim yapmasına rağmen cezanın 3 yılı aşması nedeniyle sürekli hak mahrumiyetini onadı.

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Giriş Tarihi 05 Ocak 2024, 22:50 Güncelleme 05 Ocak 2024, 22:53
TFF Tahkim Kurulu, Faruk Koca’nın sürekli hak mahrumiyeti cezasını onadı

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırısı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından sürekli hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan Koca'nın itirazının incelendiği belirtildi.

Faruk Koca'ya talimatlara aykırı hareketi, müsabaka hakemine yönelik saldırısı, tehdidi ve sebep olduğu saha olayı nedeniyle verilen 5 yıl hak mahrumiyeti cezasının 400 güne indirildiği aktarıldı.

Koca'nın ayrıca müsabaka hakemine yönelik saldırısının aynı zamanda saha olaylarına sebebiyet vermesi sebebiyle 2 yıl 8 ay hak mahrumiyeti cezasına çarptırıldığı bildirildi. Faruk Koca'nın cezasının 3 yılı aşması gerekçesiyle sürekli hak mahrumiyetiyle cezalandırıldığı kaydedildi.

MKE Ankaragücü'ne saha olayları sebebiyle verilen sahasında 5 resmi müsabakayı seyircisiz oynama cezası onanırken, 2 milyon lira para cezasının da 560 bin liraya indirildiği ifade edildi. Sarı-lacivertlilerin çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de 200 bin lira para cezasına çaptırıldığı bildirildi.

MKE Ankaragücü Kulübü idarecilerinden Cahit Şahin'in 75 gün hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezasının onandığı belirtildi. Yusuf Buğra Tanık'ın ise hak mahrumiyeti cezasının 45'den 21 güne, para cezasının ise 210 binden 100 bin liraya düşürüldüğü aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'de 11 Aralık'ta Eryaman Stadyumu'nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda bulunan MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca, soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Hakkında iddianame düzenlenen Koca, avukatlarının tutukluluğa yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, tutuksuz yargılanmak üzere Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Faruk Koca ile birlikte tutuklanan Yunus Şahin ve Kenan Çetinkaya'nın ise tutukluluk hali devam ediyor.

YUMRUKLU SALDIRI
11 Aralık'ta Eryaman Stadı'nda 1-1 eşitlikle biten Trendyol Süper Lig maçının ardından sahaya inen Faruk Koca, müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yumrukla saldırmıştı. Darbeyle yere düşen Meler'e yerde diğer sanıklar tekme atmıştı.

⚽️ Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı anı 👊

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, Koca hakkında, 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Yasak alanlara girme', diğer sanıklar hakkında da 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama' ve 'Yasak alanlara girme' suçlarından ceza talep edilmişti.

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9 OCAK'TA HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakim karşısına çıkacağı tarih de belli oldu.

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Ankara Batı Başsavcılığı tarafından hazırlanan 7 sayfalık iddianame, Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Koca, 9 Ocak 2024'te hakim karşısına çıkacak.

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İSTENEN CEZA
İddianamede, Koca hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama", "tehdit" ve "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" suçlarından toplamda 13 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.

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