Galatasaray’da Icardi şoku: En az 20 gün sahalardan uzak kalacak

Galatasaray Kulübü, Mauro Icardi'nin en az 20 gün sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe maçında aldığı darbe sonrası yüz kemiklerinde kırık oluşan futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan göz hastalıkları, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi konsültasyonları sonucu bir süre oynamamasına karar verilmiştir.

Travmanın 20. gününden sonra yapılacak değerlendirmenin ardından oyuncumuz gerekli görülürse bir maske yardımıyla oynayabilecektir."