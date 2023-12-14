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Halil Umut Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı!

Son dakika haberi! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde 4 kişiye dava açıldığını duyurdu. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

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Giriş Tarihi 14 Aralık 2023, 15:16 Güncelleme 14 Aralık 2023, 15:26
Halil Umut Meler’e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde 4 kişiye dava açıldığını duyurdu.

🤗 Halil Umut Meler Yumruklu Saldırı Sonrası Ailesiyle Buluştu 👨‍👩‍👧‍👦

İDDİANAME HAZIRLANDI

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İŞTE İSTENEN CEZALAR

Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Halil Umut Meler, sağlığıyla ilgili herhangi bir şey olmadığını, gerekli açıklamaların yapıldığını bildirdi.

Acıbadem Ankara Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra kara yoluyla İzmir'e gelen Meler'i evinin bulunduğu Selçuk ilçesi Pamucak Mevkii Sokağı'ndaki Pamucak Tur Sitesi girişinde Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabaları ve hakem arkadaşları çiçeklerle karşıladı.

Evine yürüdüğü sırada gazetecilerin sağlığıyla ilgili sorusunun üzerine Meler, "Sağlık durumum iyi, herhangi bir sıkıntı yok, zaten doktorlar gerekli açıklamayı yaptılar. Teşekkür ederim. Evime geçmek istiyorum, sağ olun." dedi.

Meler, "Hakemliğe devam edecek misiniz?" sorusuna "Şu anlık herhangi bir durum yok, sadece evime geçmek istiyorum." diye cevap verdi.

Basın mensupları eşliğinde evine doğru yürüyen Meler, kendisini karşılayanlara selamlaşıp, babası Bülent Meler'le kucaklaştıktan sonra evine geçti.

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