Halil Umut Meler’e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen saldırı ile ilgili Ankara Batı 3. Asliye Mahkemesi'nde 4 kişiye dava açıldığını duyurdu.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.
İŞTE İSTENEN CEZALAR
Hakem Meler'e saldırıya ilişkin iddianamede, şüpheliler hakkında, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme suçlarından ceza istendi.